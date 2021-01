Terremoto de magnitude 6,4 atinge a Argentina

Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu a província de San Juan, no oeste da Argentina, próximo da fronteira com o Chile, na noite desta segunda-feira 18. Ao menos três pessoas ficaram feridas, entre elas duas crianças.

Segundo o jornal argentino Clarín, o tremor foi sentido em diversas regiões do país, como nas províncias de Mendoza, Córdoba, Santa Fé, La Rioja e Buenos Aires, inclusive em bairros da capital. Internautas relataram ainda ter sentido efeitos do terremoto no Rio Grande do Sul e até em São Paulo.

O epicentro do terremoto ocorreu às 23h46 (horário de Brasília) a 29 km a sudoeste da região de Pocito e a 20 km de profundidade, de acordo com o Instituto Geológico dos EUA (USGS, na sigla em inglês). Uma série de tremores de magnitude inferior, entre 4,0 e 5,3, foram registrados nos minutos seguintes.

O governador de San Juan, Sergio Uñac, afirmou que os danos ainda precisam ser avaliados. Nas redes sociais, moradores compartilham vídeos de grandes rachaduras deixadas em ruas e rodovias.

