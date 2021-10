Terremoto de magnitude 5,9 no Paquistão deixa 20 mortos e 300 feridos

7 out 2021, 08h46

Por Da Redação 7 out 2021, 08h46

Ao menos 20 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas após um terremoto de magnitude 5,9 na escala Richter atingir o sudoeste do Paquistão nesta quinta-feira, 7. Há crianças entre as vítimas.

O tremor aconteceu por volta das 3h30 (horário local; 19h30 de quarta-feira em Brasília) perto da cidade de Harnai, na província de Baluchistão, e foi detectado a uma profundidade de 9 quilômetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que monitora a atividade sísmica em todo o mundo.

“Até agora, 20 pessoas foram encontradas mortas, e mais de 300 ficaram feridas. Dois helicópteros chegaram à cidade de Harnai para transportar feridos em estado grave até (a capital regional) Quetta”, afirmou Noor Khan, oficial da sala de gestão de desastres da província.

Já o ministro do Interior do Baluchistão, Mir Ziaullah Langau, declarou que o terremoto ocorreu quando a grande maioria das pessoas estava dormindo, aumentando a magnitude da catástrofe.

Os serviços de resgate estão tentando localizar sobreviventes sob os escombros de casas, e o distrito de Harnai foi colocado em estado de emergência. “Penso que haverá mais mortes do que o número que temos até agora”, reconheceu o ministro do Baluchistão, uma das regiões mais pobres e instáveis do país.

O sul da Ásia tem um alto nível de atividades sísmicas devido a sua proximidade com o Himalaia, onde as duas grandes placas continentais de Índia e Eurásia colidem, convergindo a uma velocidade relativa de 40 a 50 milímetros por ano. Um tremor de magnitude de 7,7 em 2013, também no Baluchistão, matou ao menos 359 pessoas e feriu 750.

(Com EFE)