Terremoto de magnitude 4,9 atinge região de central nuclear no Irã

Um terremoto de magnitude 4,9 foi registrado, nesta quarta-feira, 8, em uma região do sudoeste do Irã. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o tremor aconteceu às 6h49 na hora local (0h19 no horário de Brasília) a 17km da cidade iraniana de Borazjan.

Com epicentro de 10km de profundidade, o abalo foi sentido na cidade de Bushehr, onde fica uma central nuclear de mesmo nome. Construída em cooperação com a Rússia, o primeiro bloco energético da usina começou a funcionar em setembro de 2011.

De acordo com a escala Richter, usada para medir a magnitude de um sismo, o abalo de 4,9 pode causar danos a edifícios, principalmente vidros e vidraças. Não houve relato de vítimas ou danos.