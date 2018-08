Terremoto de magnitude 4,4 atinge o sul da Califórnia

Um tremor de magnitude 4,4 na escala aberta de Richter atingiu, na terça-feira, o sul da Califórnia e também foi sentido em áreas do condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, segundo as primeiras informações do Serviço Geológico dos EUA (USGS, sigla em inglês).

O epicentro do tremor, registrado às 19h33 (hora local) a uma profundidade de 6 quilômetros, situado nos arredores de La Verne, uma cidade localizada a cerca de 50 quilômetros do centro de Los Angeles.

Moradores de cidades próximas, como Los Angeles, puderam sentir o tremor de maneira leve, e veículos de imprensa locais informaram que, por enquanto, não há registro de danos pessoais ou materiais por conta do terremoto. Além disso, as autoridades asseguraram que não há risco de tsunami no litoral.

Nesta quarta-feira, 29, um terremoto de magnitude 7,1 atingiu as águas ao sudeste das Ilhas Lealdade, um arquipélago do território francês da Nova Caledônia, no Pacífico Sul, sem que as autoridades tenham informado sobre danos ou risco de tsunami.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, sigla em inglês), que vigia a atividade sísmica mundial, situou o hipocentro a 26 quilômetros de profundidade.

No domingo, 26, quatro terremotos, o maior deles de 6 graus de magnitude, atingiram o oeste do Irã matando pelo menos duas pessoas e ferindo mais de trezentas, informou a imprensa estatal do país.

*Com EFE