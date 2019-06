Terremoto de 7,3 graus é sentido na Indonésia e Austrália

Um terremoto de 7,3 graus na escala Richter atingiu o oceano na região de Saumlaki, na Indonésia, nesta segunda-feira 24, de acordo com medição do US Geological Survey (USGS). Apesar da grande magnitude, o tremor não gerou alertas de tsunami e não há informações sobre vítimas fatais ou grandes estragos na região.

Além de cidades indonésias, o sismo foi sentido também no Timor Leste, na Papua-Nova Guiné e em Darwin, no norte da Austrália, a cerca de 700 quilômetros de distância do epicentro.

Ainda segundo a USGS, o terremoto foi registrado a uma profundidade de 208 quilômetros.

Horas antes, a mesma região registrou também um temor de magnitude 6,1 graus.