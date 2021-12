Terremoto de 7,3 graus de magnitude leva pânico à Indonésia

Um forte terremoto de 7,3 graus de magnitude atingiu a região leste da Indonésia nesta terça-feira (14), disparando o sinal de alerta para tsunami e obrigando moradores a saírem às pressas de suas casas.

De acordo com as autoridades, o tremor causou apenas pequenos danos e ninguém foi morto, além do relato de apenas uma pessoa ferida. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do terremoto foi no oceano, há mais de 110 quilômetros ao norte do país. Cerca de duas horas após o incidente o governo emitiu um alerta de tsunami.

A agência indonésia de controle de danos informou que, além de apenas uma pessoa ter ficado ferida, um prédio escolar algumas casas foram danificadas e que os efeitos gerais do terremoto ainda estão sendo avaliados.

O tremor principal foi seguido por mais 15 tremores secundários com maior magnitude registrada de 5,6 graus.

Esses fenômenos não são uma novidade na Indonésia. Localizado no círculo de fogo do oceano pacífico – região de intensa atividade devido ao choque constante de placas tectônicas –, o país convive frequentemente com erupções vulcânicas e abalos sísmicos.

Em 2004, um terremoto de 9,1 graus de magnitude dizimou a costa de Sumatra, ocasionando um tsunami que matou mais de 220.000 pessoas em toda a região, incluindo 170.000 apenas na Indonésia.

Já em 2018, dois terremotos e uma erupção vulcânica causaram, somados, a morte de quase 5.000 indonésios.