Terremoto de 6,4 graus causa desmoronamentos e deixa mortos na Albânia

Um terremoto de magnitude de 6,4 graus na escala Richter atingiu a Albânia nesta terça-feira 26. Na capital do país, Tirana, houve desmoronamentos de diversos edifícios e há estimativas de que centenas de pessoas tenham se ferido.

Segundo contato da rede CNN com o ministério de Defesa do país, foram confirmadas ao menos 6 mortes e há 325 pessoas feridas. Dois dos mortos teriam pulado da varanda de um edifício em escombros.

O Serviços Geológico dos Estados Unidos (USGS) registrou o epicentro do sismo na cidade de Durres, a cerca de 21 quilômetros de Tirana, com uma profundida de 20 quilômetros. Durres foi justamente a cidade onde foram observados os maiores danos até o momento, com o desabamento de um hotel de sete andares.

O Ministro da Defesa do país afirmou que o tremor foi o mais forte a atingir o país nos últimos 30 anos.

Escolas e o comércio foram fechados nas cidades atingidas, enquanto equipes de resgate fazem trabalhos de buscas.