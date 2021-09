Terremoto de 5,9 graus atinge cidade de Melbourne, na Austrália

Um terremoto de 5,9 graus de magnitude atingiu a cidade de Melbourne, na região sudeste da Austrália, nesta quarta-feira, 22, de acordo com a agência governamental de geociência do país.

Através de sua conta no Twitter, o Serviço de Emergência do Estado de Victoria informou que o epicentro ocorreu próximo da cidade de Mansfield, que fica a cerca de 180 quilômetros de Melbourne, e pediu calma aos moradores da região.

Linhas de energia foram interrompidas no distrito comercial da cidade, e vídeos publicados nas redes sociais mostram pequenos danos em estruturas de prédios. Logo após o tremor algumas pessoas foram vistas caminhando nas ruas da capital do estado de Victoria, a segunda maior cidade da Austrália.

Building damage on Chapel Street in Melbourne #earthquake pic.twitter.com/ph4KE8isPO — Simon Love (@SimoLove) September 21, 2021

Os tremores foram sentidos também nas cidades de Adelaide e Sydney, a mais de 800 quilômetros e não há relatos de mortos e feridos. Um outro abalo de 4 graus foi registrado pela agência governamental de geociência menos de 30 minutos após o primeiro, mas não há riscos de tsunami no país.

Por estar localizada no centro de uma placa tectônica, abalos sísmicos são raros na Austrália. O pior terremoto que se tem registro ocorreu em 1988 no Território do Norte e mediu 6,6 graus de magnitude.

O tremor aconteceu após um dia de protestos na cidade de Melbourne contra as regras de distanciamento social impostas pelo governo para conter o avanço da variante Delta no país.