Terceira Guerra Mundial se torna maior risco global, aponta relatório da ONU

A possibilidade de uma nova guerra mundial se tornou a principal preocupação entre especialistas em riscos globais, segundo um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado nesta terça-feira, 15. A ameaça avançou 16 posições em relação à avaliação de 2024 — a maior alta entre os 28 riscos analisados pelo estudo.

O levantamento ouviu cerca de 1.300 pessoas de governos, organizações internacionais, empresas, universidades e entidades da sociedade civil. Os participantes avaliaram ameaças de diferentes naturezas, incluindo fatores políticos, econômicos, ambientais, sociais e tecnológicos.

Para 36% dos entrevistados, um conflito em larga escala poderia atingir uma parcela significativa da humanidade nos próximos 12 meses. Quando o horizonte é ampliado para sete anos, a proporção sobe para 76%.

Guerra entre os principais riscos

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A possibilidade de uma guerra em larga escala foi o único risco a aparecer entre os seis primeiros em todos os critérios considerados pela pesquisa. O estudo levou em conta a relevância de cada ameaça, a proximidade de seus possíveis efeitos, sua conexão com outros riscos e o grau de preparo das instituições para enfrentá-la.

O resultado representa uma mudança significativa em relação a 2024. Naquele ano, ameaças ambientais, desinformação e pandemias estavam entre as principais preocupações dos especialistas. Agora, tensões geopolíticas, conflitos e o enfraquecimento do Estado de Direito ganharam espaço no topo da lista.

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A mudança de percepção aparece nas sete regiões analisadas pela ONU. A possibilidade de uma guerra em larga escala e as tensões geopolíticas estão entre os dez principais riscos em todas elas e figuram entre os cinco primeiros em seis regiões. Dois anos atrás, os mesmos riscos estavam no top 5 de apenas uma região.

Outras ameaças também avançaram no ranking regional. Os riscos relacionados a armas de destruição em massa entraram entre os dez principais na Ásia Central e Meridional, na África Subsaariana e na Oceania.

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Na Ásia Oriental e no Sudeste Asiático, ganharam destaque preocupações com uma eventual crise financeira global, os efeitos da inteligência artificial e o crescente poder das grandes empresas de tecnologia.

A inteligência artificial também aparece como uma preocupação em outras partes do mundo. Riscos tecnológicos entraram entre os dez principais na Europa e na América do Norte. Ao mesmo tempo, o relatório aponta que o sistema multilateral é considerado pouco preparado para responder a ameaças desse tipo.

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Mudanças climáticas no radar

Apesar da ascensão dos riscos geopolíticos, as mudanças climáticas permanecem entre as principais ameaças identificadas pelo levantamento. A falta de ação para conter o aquecimento global foi apontada como o risco mais importante no conjunto da pesquisa.

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Já pandemias e riscos biológicos perderam espaço e deixaram de figurar entre os dez principais riscos em todas as regiões analisadas.

O relatório não representa uma previsão de acontecimentos futuros, mas um retrato da percepção de especialistas sobre os riscos que podem afetar a humanidade. A maioria dos entrevistados considera a cooperação entre governos a medida mais eficaz para prevenir crises. Ainda assim, 86% avaliam que os recursos destinados à redução de riscos são insuficientes.