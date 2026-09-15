Dia do Cliente VEJA: 4 revistas impressas a partir de R$ 32,90/mês. Assine agora!
Mundo

Terceira Guerra Mundial se torna maior risco global, aponta relatório da ONU

Possibilidade de conflito em larga escala foi ameaça que mais subiu no ranking de especialistas em dois anos, superando pandemias e avanços da IA

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 13h47 | Atualizado em 15 set 2026, 13h48
Reunião do Conselho de Segurança da ONU
Conselho de Segurança da ONU se reúne para tratar das ações militares dos EUA contra a Venezuela - 23/12/2025 (ANGELA WEISS/AFP)
Continua após publicidade
Terceira Guerra Mundial se torna maior risco global, aponta relatório da ONU Priorizar nos meus resultados Google

A possibilidade de uma nova guerra mundial se tornou a principal preocupação entre especialistas em riscos globais, segundo um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado nesta terça-feira, 15. A ameaça avançou 16 posições em relação à avaliação de 2024 — a maior alta entre os 28 riscos analisados pelo estudo.

O levantamento ouviu cerca de 1.300 pessoas de governos, organizações internacionais, empresas, universidades e entidades da sociedade civil. Os participantes avaliaram ameaças de diferentes naturezas, incluindo fatores políticos, econômicos, ambientais, sociais e tecnológicos.

Para 36% dos entrevistados, um conflito em larga escala poderia atingir uma parcela significativa da humanidade nos próximos 12 meses. Quando o horizonte é ampliado para sete anos, a proporção sobe para 76%.

Guerra entre os principais riscos

Siga
Continua após a publicidade

A possibilidade de uma guerra em larga escala foi o único risco a aparecer entre os seis primeiros em todos os critérios considerados pela pesquisa. O estudo levou em conta a relevância de cada ameaça, a proximidade de seus possíveis efeitos, sua conexão com outros riscos e o grau de preparo das instituições para enfrentá-la.

O resultado representa uma mudança significativa em relação a 2024. Naquele ano, ameaças ambientais, desinformação e pandemias estavam entre as principais preocupações dos especialistas. Agora, tensões geopolíticas, conflitos e o enfraquecimento do Estado de Direito ganharam espaço no topo da lista.

Continua após a publicidade

A mudança de percepção aparece nas sete regiões analisadas pela ONU. A possibilidade de uma guerra em larga escala e as tensões geopolíticas estão entre os dez principais riscos em todas elas e figuram entre os cinco primeiros em seis regiões. Dois anos atrás, os mesmos riscos estavam no top 5 de apenas uma região.

Outras ameaças também avançaram no ranking regional. Os riscos relacionados a armas de destruição em massa entraram entre os dez principais na Ásia Central e Meridional, na África Subsaariana e na Oceania.

Continua após a publicidade

Na Ásia Oriental e no Sudeste Asiático, ganharam destaque preocupações com uma eventual crise financeira global, os efeitos da inteligência artificial e o crescente poder das grandes empresas de tecnologia.

A inteligência artificial também aparece como uma preocupação em outras partes do mundo. Riscos tecnológicos entraram entre os dez principais na Europa e na América do Norte. Ao mesmo tempo, o relatório aponta que o sistema multilateral é considerado pouco preparado para responder a ameaças desse tipo.

Continua após a publicidade

Mudanças climáticas no radar

Apesar da ascensão dos riscos geopolíticos, as mudanças climáticas permanecem entre as principais ameaças identificadas pelo levantamento. A falta de ação para conter o aquecimento global foi apontada como o risco mais importante no conjunto da pesquisa.

Continua após a publicidade

Já pandemias e riscos biológicos perderam espaço e deixaram de figurar entre os dez principais riscos em todas as regiões analisadas.

O relatório não representa uma previsão de acontecimentos futuros, mas um retrato da percepção de especialistas sobre os riscos que podem afetar a humanidade. A maioria dos entrevistados considera a cooperação entre governos a medida mais eficaz para prevenir crises. Ainda assim, 86% avaliam que os recursos destinados à redução de riscos são insuficientes.

Publicidade
TAGS:
Conselho de Segurança da ONU
Guerra
mudanças climáticas
ONU
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).