Tentativas de amenizar fracassos na Ucrânia não convence mais os russos

O governador de Kherson indicado indicado pela Rússia, Kirill Stremousov, disse nesta quarta-feira, 5, que a retiradas das tropas da região foi um “reagrupamento tático para dar um golpe de retaliação”, em tentativa de amenizar a derrota sofrida pela contra-ofensiva da Ucrânia.

“Amigos, eu sei que vocês estão esperando que eu comente sobre a situação. Mas eu realmente não sei o que te dizer. A retirada é catastrófica”, escreveu o correspondente de guerra, Roman Saponkov, em seu canal Telegram.

A extensão do recuo russo ainda é incerta, mas em discurso à nação na terça-feira 4, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que seu exército está fazendo movimentos rápidos e poderosos no sul do país e nomeou oito cidades na região que foram recuperadas recentemente.

Em entrevista coletiva nesta quarta, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, tentou acalmar os ânimos ao dizer que todos os territórios estarão para sempre com a Rússia. No entanto, blogueiros e jornalistas pró-guerra do país vêm endossando as críticas ao governo pelo fracasso no conflito.

De acordo com eles, a falta de rotatividade e a exaustão do Exército pelas constantes falhas no sul da Ucrânia estão deteriorando a moral dos soldados russas, que não estão se mostrando capazes de manter os territórios conquistados.

No dia em que o presidente Vladimir Putin anunciou uma mobilização parcial para reavivar o confronto, os contratos dos soldados que já estavam em solo ucraniano também foram automaticamente renovados de maneira indefinida, negando uma rota de saída a todos aqueles que estão na guerra desde seu início, em 24 de fevereiro.

“Recebemos centenas de pedidos todos os dias de soldados que querem encontrar uma maneira de cancelar seus contratos. A maioria dos soldados não fazia ideia de que estava indo para a Ucrânia quando a guerra começou. Eles esperavam sair assim que seus contratos expirassem. Agora isso simplesmente não é mais possível”, disse um advogado militar ao jornal britânico The Guardian.

A derrota na cidade de Lyman no final de semana já havia levantado críticas sobre várias lideranças militares do Exército russo. O líder checheno e forte aliado de Putin, Ramzan Kadyrov, chegou a dizer que a Rússia deveria tomar medidas mais drásticas, que incluem o uso de armas nucleares táticas.

As Forças Armadas até tentaram minimizar a retirada de Lyman como uma vitória que causou grandes baixas às tropas ucranianas, mas os últimos fracassos militares começam a se espalhar pela mídia russa.

“Avançamos metro a metro quando [os ucranianos] avançam aldeia por aldeia”, disse a principal apresentadora de televisão estatal do país, Olga Skabeyeva, a um funcionário administrativo de Luhansk, uma das quatro áreas anexadas pela Rússia.

Nem o anúncio de que 200.000 dos 300.000 reservistas já haviam sido convocados e estavam em 80 campos de treinamento aliviou os ânimos, principalmente depois que surgiram vídeos que mostram as condições precárias vividas nestes complexos militares.

Em uma das filmagens, um grupo de soldados em Omsk são vistos pedindo às autoridades para garantirem o pagamento prometido pelo governo por participar da guerra.

“Estamos prontos para ir. Mas, por favor, ajude-nos, ajude nossas famílias”, disse um deles.

De acordo com um dos principais advogados de direitos humanos da Rússia, Pavel Chikov, pelo menos seis recrutas morreram desde o início da mobilização, tendo um deles se suicidado.