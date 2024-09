Tentativa de fuga na maior prisão do Congo resulta em 129 mortos

VEJA Mercado - terça, 3 de setembro

PIB deve crescer 3% e mostrar mais um erro do mercado, diz Paulo Gala

VEJA Mercado desta terça-feira recebeu o economista-chefe do Banco Master. Entre outros assuntos, ele afirmou que o resultado superou estimativas e que alta da taxa de investimentos é fundamental para o crescimento sustentável. Gala também tratou do futuro da taxa de juros no país.