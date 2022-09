‘Tentaram colocar na minha conta’, diz Bolsonaro sobre ataque a Kirchner

O presidente Jair Bolsonaro (PL) lamentou nesta sexta-feira, 2, o atentado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Durante a fala, ele relembrou a facada que levou na campanha presidencial de 2018 e ironizou tentativas de ligar o bolsonarismo ao episódio.

“Já mandei uma notinha. Eu lamento”, disse Bolsonaro. A nota citada ainda não foi divulgada pelos canais de comunicação do Planalto.

“Agora, quando eu tomei a facada, teve gente que vibrou por aí. Já teve gente que tentou colocar na minha conta já esse problema. O agressor ali, ainda bem que não sabia mexer com arma. Se soubesse, teria sucesso no intento”, completou.

A declaração de Bolsonaro foi dada a repórteres durante visita do presidente à Expointer, feira agropecuária em Esteio, no Rio Grande do Sul. Ele deve ficar na cidade até este sábado, 3.

Essa foi a primeira manifestação de Bolsonaro ou do governo brasileiro sobre o atentado, que ocorreu na noite de quinta-feira 1. Políticos e autoridades, do Brasil e do exterior, já haviam manifestado repúdio à tentativa de assassinato de Cristina.

O atentado contra Cristina ocorreu perto de sua casa, em Buenos Aires, enquanto saudava apoiadores. Um homem, identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, um brasileiro de 35 anos, apontou uma arma para a vice-presidente, a arma falhou e Montiel foi detido.