Tempestades e tornados deixam 19 mortos em quatro estados dos EUA

A região central dos Estados Unidos foi atingida por tempestades e tornados neste domingo 26, que deixaram pelo menos 19 pessoas mortas e milhares de casas destruídas.

Ventos de até 215 km/h atingiram, principalmente, os estados do Texas, Arkansas, Oklahoma e Kentucky. Quase 500 mil pessoas ficaram sem eletricidade na região central do país devido às tempestades, segundo o site Poweroutage.us, que agrega dados sobre a rede elétrica americana.

Sobe o número de mortos

O governador do Texas, Greg Abbott, afirmou que mais de um terço dos condados do seu estado estão sob “declaração de desastre”, um mecanismo que permite pedidos adicionais de assistência financeira federal e que o governo local exerça poderes de emergência com objetivo de preservar vidas. Sete pessoas morreram no norte do Texas, incluindo duas crianças.

“Estamos passando por uma dolorosa perda de vidas, incluindo o sofrimento de uma família que perdeu uma criança de 2 anos e uma criança de 5 anos”, disse Abbott.

O estado de Arkansas registrou oito mortes, mas as autoridades temiam uma tragédia maior devido à intensidade da tempestade. O representante do estado, Steve Womack, disse considerar “notável” que não tenha havido mais mortes.

Em Kentucky, duas pessoas morreram durante uma forte tempestade, incluindo um homem que foi atingido por uma árvore , segundo o prefeito de Louisville, Craig Greenburg. No estado de Indiana, 125 mil espectadores que esperavam o início de um evento tradicional de corrida automobilística precisaram deixar o autódromo de Indianápolis devido a fortes chuvas com relâmpagos e trovões no domingo.

As tempestades aconteceram apenas cinco dias depois que o estado de Iowa foi atingido por tornados que mataram cinco pessoas e deixaram outras 500 mil sem eletricidade.

Desastres à vista

Depois da região central, o leste dos Estados Unidos também deve ser atingido por tempestades com ventos fortes e granizo, segundo o Serviço Meteorológico Nacional.

Meteorologistas americanos afirmaram que o verão deste ano, que no Hemisfério Norte começa em 20 de junho, deve ser marcado por uma temporada “extraordinária” de furacões no Atlântico.