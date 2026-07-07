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Tempestades com tornados e deslizamentos matam 15 pessoas na China

Xi Jinping pede 'todos os esforços possíveis' para operações de resgate após desastre deixar mais de 50 mil desaparecidos

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 08h41
Vista aérea de um rio com água barrenta e cheia, cobrindo parcialmente construções flutuantes e um grande barco de passageiros. Ao fundo, uma cidade com arranha-céus sob um céu nublado. As estruturas flutuantes, algumas com telhados coloridos, parecem ser restaurantes ou bares, com mesas e cadeiras visíveis em alguns terraços. A água atinge o nível dos primeiros andares das construções, indicando uma inundação.
Lojas inundadas ao longo de um calçadão submerso à beira do rio são vistas junto ao rio Yongjiang, que transbordou em Nanning, na região de Guangxi, no sul da China, em 7 de julho de 2026. (CN-STR/AFP)
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Tempestades com tornados e deslizamentos matam 15 pessoas na China Priorize VEJA no Google

Fortes ventos e tempestades com raios deixaram pelo menos 15 mortos no centro e sul da China, informou a imprensa estatal nesta terça-feira, 7.

A província central de Hubei foi atingida por um fenômeno climático severo que matou 11 pessoas e deixou um desaparecido, segundo a agência estatal Xinhua, enquanto mais de 300 ficaram feridos. Lá, 4.800 casas também foram danificadas e outras 22 desabaram.

Em paralelo, quatro pessoas morreram na região de Guangxi, no sul, também atingida por chuvas e inundações ligadas ao tufão Maysak, que deixou oito desaparecidos e mais de 50 mil pessoas desabrigadas, informou a emissora estatal CCTV. Autoridades em Nanning, capital regional, elevaram sua resposta de emergência do nível “controle de enchentes” para o patamar mais alto nível depois que chuvas torrenciais romperam barragens.

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“Todos os esforços possíveis”

O presidente chinês, Xi Jinping, garantiu que as equipes de resgate deveriam “fazer de tudo” na organização de operações de emergência. Ele pediu “todos os esforços possíveis” para efetuar as operações de resgate nas áreas afetadas, “atender os feridos e realocar os moradores afetados”.

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“A extensão dos danos está sendo verificada e as operações de resgate estão em curso”, afirmou a CCTV.

Imagens divulgadas pela televisão estatal mostram equipes de resgate usando coletes salva-vidas e capacetes procurando sobreviventes em meio às enchentes, enquanto outras foram enviadas em barcos infláveis. Na manhã desta terça, um deslizamento de terra numa aldeia na província de Gansu, no noroeste, soterrou 33 pessoas, com 17 delas “resgatadas com sucesso”, segundo a CCTV.

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Desastres frequentes

Desastres naturais são frequentes na China, em particular no verão, quando algumas regiões enfrentam chuvas intensas enquanto outras sofrem com o calor. Cientistas alertam que a intensidade e a frequência dos fenômenos climáticos extremos aumentarão à medida que o planeta aquece devido às emissões de combustíveis fósseis.

Pelo menos 22 pessoas morreram na China em maio deste ano, depois de fortes chuvas atingirem as regiões centro e sul; de acordo com a mídia estatal, alguns locais registraram “chuvas recordes” na época.

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