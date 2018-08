Tempestade Lane se afasta do Havaí após provocar recorde de chuvas

zoom_out_map 1 /12 Carro fica submerso após fortes chuvas atingirem Hilo, no Havaí, durante a passagem do furacão Lane na região - 23/08/2018 (Mario Tama/Getty Images/AFP)

Homem registra imagens durante inundações em Hilo, no Havaí, durante a passagem do furacão Lane - 23/08/2018 (Mario Tama/Getty Images/AFP)

Mulher registra imagens de inundação, antes da passagem do furacão Lane em Hilo, no Havaí - 23/08/2018 (Mario Tama/Getty Images/AFP)

Enchentes atingem a região de Hilo, no Havaí, durante a passagem do furacão Lane - 23/08/2018 (Mario Tama/Getty Images)

Turistas fotografam ressaca em Kona, no Havaí, durante a passagem do furacão Lane na região - 23/08/2018 (Ryan Leinback/Reuters)

Placa indica o fechamento de praia antes da passagem do furacão Lane, no Havaí - 23/08/2018 (Ronit Fahl/AFP)

Prateleiras de supermercados são vistas vazias, antes da passagem do furacão Lane, no Havaí - 23/08/2018 (Hugh Gentry/Reuters)

Policial de Honolulu controla condições da água com aproximação do furacão Lane (Hugh Gentry/Reuters)

Turistas fazem barreiras com areia, antes da passagem do furacão Lane na praia de Waikiki, em Honolulu, Havaí - 23/08/2018 (Kat Wade/Getty Images/AFP)

Imagem de satélite mostra a aproximação do furacão Lane sobre o Havaí, nos Estados Unidos - 22/08/2018 (Earth Observatory/Nasa)

Imagem de satélite mostra a aproximação do furacão Lane sobre o Havaí, nos Estados Unidos - 22/08/2018 (Goes-East/NOAA/Reuters)

Foto tirada da Estação Espacial Internacional pelo astronauta Ricky Arnold mostra a aproximação do furacão Lane sobre o Havaí - 22/08/2018 (@astro_ricky/NASA/Reuters)

A tempestade tropical Lane se afastou neste domingo (26) do litoral do Havaí com força muito menor do que aquela que exibia durante a semana. Deixou, porém, uma esteira de fortes chuvas que já entraram no livro dos recordes nos Estados Unidos.

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS, em inglês) suspendeu quase todos os alertas que tinha emitido antes que o furacão Lane fosse rebaixado na sexta-feira (24) para uma tempestade tropical.

O único alerta que segue vigente é o que adverte para possíveis inundações na ilha central de Oahu, a mais populosa e onde se encontra a capital Honolulu.

A umidade persistente após a passagem da tempestade, cujo centro não chegou a tocar terra no arquipélago, seguiu provocando copiosas precipitações ao longo do fim de semana e ainda ameaça causar mais inundações e deslocamentos de terra, segundo as autoridades.

“Acredito que vamos continuar molhados até o começo da próxima semana. Mas não será tão intenso como antes”, disse o administrador de Defesa Civil do condado do Havaí, Talmadge Magno, ao jornal local The Honolulu Star Advertiser.

Segundo os estudos preliminares do NWS, Lane deixou a terceira maior quantidade de chuvas procedentes de um ciclone tropical nos Estados Unidos desde 1950, com 130 centímetros de precipitação entre quarta-feira (22) e domingo.

Essa quantidade só foi superada pelo furacão Hiki, que arrasou o Havaí em 1950 e deixou 132 centímetros, e pelo furacão Harvey, que devastou o Texas há um ano, e que tem o recorde absoluto com 153,9 centímetros de chuva.

Estragos

No sábado (25), Lane causou ventos de até 100 quilômetros por hora, forçando milhares de pessoas a procurar refúgio em abrigos.

Estradas e casas foram danificadas pelas fortes chuvas. Deslizamentos de terra também assustaram os moradores de parte do arquipélago.

A famosa praia de Waikiki, em Honolulu, teve que ser fechada, enquanto comerciantes e restauradores tentavam proteger seus estabelecimentos com a ajuda de sacos de areia.

Em maio, o vulcão Kilauea, localizado na Ilha do Havaí, entrou em erupção. A chuva que caiu sobre a região nos últimos dias entrou em contato com as rochas ainda quentes do vulcão, provocando uma grande nuvem de vapor e fumaça preta, que chamou a atenção dos moradores.

(Com EFE e AFP)