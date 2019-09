Tempestade Imelda se aproxima de Houston e traz risco de enchentes

A tempestade tropical Imelda atingirá a cidade texana Houston na noite desta quarta-feira, 18, e deverá causar “inundações relâmpago” com risco de de causar mortes, alertou o Centro Nacional de Furacões (NHC). As escolas locais cancelaram as aulas.

Imelda segue lentamente para Houston enquanto despeja 300 milímetros de chuva. Ao chegar na cidade, é esperado que o volume de chuva da tempestade aumente para 400 milímetros e que cause inundações repentinas, segundo o NHC.

“As viagens serão perigosas nesta noite, e estão previstas inundações em áreas urbanas, baixas e de pouca drenagem”, informou o NHC no Twitter.

Os distritos escolares de Galveston e Cidade do Texas disseram que cancelaram as aulas. Outras localidades estão monitorando a previsão do tempo para decidir se também manterão as aulas.

A temporada de furacões se estende pelos meses de agosto a novembro. Neste ano, a tempestade que mais causou destruição foi o furacão Dorian, que atingiu gravemente as Bahamas, matando 50 pessoas e desalojando outras 70.000.

No Oceano Atlântico, a tempestade Humberto se transformou em furacão de categoria 3, com ventos de até 208 km/h, e atingirá as Bermudas nas primeiras horas de quinta-feira, 19.