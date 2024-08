Tempestade Ernesto vira furacão e deixa metade de Porto Rico no escuro

VEJA Mercado – quarta, 14 de abril

A sexta queda consecutiva do dólar e entrevista com Pedro Patrão

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta quarta-feira. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou de audiência na Câmara para explicar como tem conduzido a política monetária brasileira. Ele admitiu que os juros no Brasil são absurdamente altos, mas não exorbitantes. Campos Neto defendeu a posição da autarquia e afirmou que o país tem crescido mais que o esperado e que se não cuidar da inflação, quem vai pagar a conta serão os mais pobres. O presidente do BC disse ainda que o Brasil precisa de um superávit primário de 2% para controlar a elevação da dívida, e que se o país começar a atacar o tema de verdade, os juros tendem a cair. Nos mercados, o Ibovespa fechou acima dos 132 mil pontos pela primeira vez desde janeiro. Já o dólar engatou a sua sexta sessão consecutiva em queda e fechou a 5,45 reais. Diego Gimenes entrevista Pedro Patrão, sócio da HCI Invest.