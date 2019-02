Tempestade derruba energia e cancela voos na Califórnia

Uma forte tempestade vinda do Pacífico atingiu a costa oeste dos Estados Unidos nesta quinta-feira, provocando transtornos principalmente no estado da Califórnia. As chuvas torrenciais interromperam o fornecimento de eletricidade, paralisaram parte da malha aérea e inundaram ruas e estradas. Pelo menos 240 voos comerciais, entre pousos e decolagens, foram cancelados no Aeroporto Internacional de São Francisco.

Também em São Francisco, uma estação de metrô que serve o distrito financeiro da cidade foi fechada durante todo o horário de pico da manhã por causa de uma queda de energia. O sistema de ônibus elétrico foi interrompido em muitas áreas e várias ruas e cruzamentos de rodovias foram inundados, contribuindo para o caos no trânsito da cidade.

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alertas de inundação, ondas altas e ventos fortes, advertindo que as chuvas torrenciais podem levar a deslizamentos de terra nas regiões de montanha da Califórnia que foram afetadas por incêndios florestais no início deste ano.

A tempestade deve aliviar apenas em parte a seca recorde que atinge o estado e que obrigou os gestores de água a reduzir drasticamente o fornecimento destinado à irrigação agrícola e solicitar medidas firmes de economia em toda a Califórnia.

(Com agência Reuters)