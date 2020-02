Tempestade Ciara causa apagões, cancelamento e de voos na Europa

Com ventos de até 150 km/h, a tempestade Ciara atingiu o noroeste da Europa e provocou o cancelamento de centenas de voos na noite de domingo 9. Milhares de casas ficaram sem energia, e partidas de futebol foram adiadas. As chuvas deixaram ao menos três feridos em estado grave na Alemanha.

As companhias aéreas British Airways e a Virgin Atlantic cancelaram dezenas de voos no aeroporto de Heathrow, o maior do Reino Unido. Em Amsterdã e Bruxelas, outros 300 voos foram cancelados. Já a Alemanha suspendeu as atividades dos aeroportos de Frankfurt, Berlim, Munique, Colônia e Hanôver até as 18h (14h em Brasília) desta segunda-feira, 10.

As chuvas também afetaram o sistema de trilhos na Europa. A britânica Network Rail, responsável pela malha do Reino Unido, recomendou aos passageiros evitar o uso do serviço. A alemã Deutsche Bahn prevê problemas nos trens durante todo o dia. Centenas de passageiros passaram a noite em trens parados nas estações.

VIDEO: Britain and Ireland were lashed by howling winds and inundated with driving rain Sunday as Storm Ciara left homes without power, wiped out sports events and disrupted travel around northwestern Europe pic.twitter.com/n61R8kJBDu Publicidade — AFP news agency (@AFP) February 9, 2020

No domingo, um trem que fazia o trajeto entre Amsterdã e Berlim, com 300 a 350 pessoas a bordo, colidiu com uma árvore caída nos trilhos. Depois de duas horas, conseguiu chegar à estação mais próxima. O serviço de balsas no Canal da Mancha, entre o Reino Unido e a Europa, também foi suspenso e não há previsão de voltar a operar normalmente.

Ao todo, 62.000 casas ficaram sem energia durante a tempestade. A França e os Países Baixos elevaram os níveis de alerta para alagamentos no país. Luxemburgo cancelou as aulas, e Bruxelas fechou os parques e adiou a rodada do campeonato de futebol que ia ocorrer no domingo.