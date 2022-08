Tempestade causa rompimento de teto e alaga cassino em Las Vegas

A cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, foi atingida por fortes chuvas na noite de quinta-feira, 11, apenas duas semanas depois que cassinos e hotéis no destino turístico já tinham sido inundados pelas chuvas torrenciais. O Planet Hollywood, um resort e cassino tradicional, teve o forro do teto rompido e ficou completamente alagado em sua área destinada aos jogos.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, a água da enchente pode ser vista entrando em uma parte do cassino. Parte do estacionamento, localizado na parte subterrânea do espaço, foi transformado em um rio, com rápido fluxo de água.

You’re not going to believe this, but I’m not sure if it’s raining more inside @PHVegas or outside. @VitalVegas @LasVegasLocally pic.twitter.com/7LOI1kkcb1

— Sean Sable (@SeanSable) August 12, 2022