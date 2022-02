Tempestade atinge Reino Unido e causa ventos de mais de 196 km/h

A tempestade Eunice atingiu o Reino Unido nesta sexta-feira, 18, e foi responsável por derrubar telhados e árvores, obrigando milhões de pessoas a ficarem em suas casas para escapar dos fortes ventos.

O Met Office, serviço meteorológico britânico, emitiu seu raro alerta de ‘perigo de vida’ na manhã desta sexta na parte sul da ilha e em regiões do País de Gales depois que foram registrados ventos de mais de 196 km/h. Essa é a mais alta velocidade já registrada pelo vento na história do Reino Unido.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o telhado na O2 Arena, em Londres, destruído durante a passagem da tempestade Eunice.

#STORMEUNICE It's a miracle that this sizeable & very heavy spire tip, with windvane & lightning conductor, didn't hit anyone as it came crashing-down at St Thomas Church in #Wells, #Somerset around noon. Video captured by Matthew Hodson (many thanks for sending to @BBCBristol) pic.twitter.com/fq2KfvpWBR — Ian Fergusson (@fergieweather) February 18, 2022

Na capital inglesa, os aviões do aeroporto de Heathrow foram vistos lutando contra as fortes rajadas de vento quando chegavam ao solo, enquanto outros derraparam quando atingiram a pista. Dezenas de voos foram cancelados na manhã desta sexta em Heathrow e outros aeroportos menores espalhados pela região.

A British Airways, no entanto, disse que, apesar de esperar um “interrupção significativa”, a maioria de seus voos seguiriam conforme o planejado. A companhia aérea disse estar analisando a implementação de aeronaves maiores para resistir melhor às adversidades.

“A nossa prioridade número um é a segurança e por isso estamos cancelando alguns voos”, disse a empresa.

These people get blown over by the wind as Storm Eunice batters people to the ground in Croydon, South London.#StormEunice pic.twitter.com/ZUM63K93Ae — talkRADIO (@talkRADIO) February 18, 2022

As empresas ferroviárias pediram aos seus clientes que reconsiderem seus planos, uma vez que há restrições de velocidade em vigor para a maioria das linhas em todo o país. Em comunicado, a Network Rail alertou sobre ventos fortes empurrando árvores e outros detritos para os trilhos, que poderiam causar atrasos e cancelamentos.

Os meteorologistas britânicos alertaram ainda para a possibilidade de um fenômeno climático conhecido como Sting Jet, responsável por uma grande tempestade que terminou com a morte de 18 pessoas em 1987.

Esse fenômeno consiste na concentração de ventos poderosos de nível superior que podem se formar dentro de sistemas climáticos poderosos. Ao descer à superfície do planeta, ele pode durar algumas horas e causar danos significativos à população local.

Eunice é a segunda tempestade a atingir o Reino Unido em apenas uma semana. Na última quarta, a passagem da Dudley na Escócia e Irlanda do Norte deixou milhares de casas sem energia.

De acordo com cientistas, os danos causados por esses grandes temporais estão piorando porque as chuvas associadas a eles estão se tornando mais intensas devido às mudanças climáticas. Além disso, o aumento do nível do mar também influencia diretamente na intensidade desses fenômenos.

“Com chuvas mais intensas e um aumento do nível do mar, as inundações de tempestades costeiras e dilúvios prolongados piorarão ainda mais quando nos atingirem em um mundo mais quente, disse Richard Allan, cientista do clima da Universidade de Reading, em comunicado.

O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) alerta que, se as temperaturas globais subirem mais 2ºC em comparação com níveis anteriores à industrialização, o norte da Europa irá ver um aumento na frequência de fortes tempestades de vento.