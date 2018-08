Temperaturas em Portugal e Espanha podem bater recorde europeu

Uma onda de calor na Europa tomou conta da Espanha e de Portugal nos últimos dias. Segundo meteorologistas, as temperaturas nesses países devem subir ainda mais no final de semana e podem até bater o recorde europeu de 48 graus Celsius.

O ar quente do norte da África causou a onda de calor mais intensa desde 2003 na Península Ibérica. Diante das altíssimas temperaturas, os governos locais já estão em alerta por incêndios florestais.

A Agência de Proteção Civil de Portugal anunciou que 426 bombeiros estão apagando incêndios ou verificando alertas de incêndio no norte e no centro da península. Os incêndios costumam ter início no final do dia, quando está mais quente.

As temperaturas continuarão acima dos 40 graus Celsius na Espanha e em Portugal ao menos até domingo (5), e podem até subir de 2 a 3 graus, segundo meteorologistas. Se o calor continuar aumentando, as temperaturas podem superar o recorde europeu de 48 graus Celsius registrado em Atenas em 1977.

Os recordes espanhol e português estão um pouco acima dos 47 graus. Em Portugal, a imprensa local informou que as temperaturas podem superar as do Vale da Morte, no Estado americano da Califórnia, um dos locais mais quentes do planeta.

“Lisboa será uma das cidades mais quentes do mundo neste final de semana, porque são 10 da manhã agora e o clima já está quente demais”, disse Ana Pascoal, faxineira de 56 anos de um restaurante de luxo.

Segundo a previsão, partes da ressequida região portuguesa do Alentejo chegarão aos 47 graus. O país está em alerta para evitar uma repetição dos piores incêndios de sua história, que ocorreram no ano passado e deixaram 114 mortos.

François Jobard, meteorologista da Météo France, disse que a massa de ar quente do norte africano pode provocar temperaturas de 45 graus Celsius na Espanha e em Portugal até sábado, e talvez até mais elevadas.

Europa

zoom_out_map 1 /9 Cachorro pula em fonte pública em Madri, Espanha - 03/08/2018 (Javier Barbancho/Reuters)

zoom_out_map 2 /9 Cachorro nada em lagoa pública no Parque Hampstead Heath em Londres, Inglaterra - 03/08/2018 (Henry Nicholls/Reuters)

zoom_out_map 3 /9 Cachorro bebe água em fonte pública em Madri, Espanha - 02/08/2018 (Susana Vera/Reuters)

zoom_out_map 4 /9 Cachorro pula em fonte pública na cidade de Viana, Áustria - 02/08/2018 (Heinz-Peter Bader/Reuters)

zoom_out_map 5 /9 Cachorro brinca em fonte pública em Montpellier, França - 02/08/2018 (Pascal Guyot/AFP)

zoom_out_map 6 /9 Cachorro brinca no rio Rhine em Biebesheim, Alemanha - 31/07/2018 (Boris Roessler/AFP)

zoom_out_map 7 /9 Cachorro chamado Tilly se joga na água do Parque Enfield Town em Londres, Inglaterra - 27/07/2018 (Tom Jacobs/Reuters)

zoom_out_map 8 /9 Cachorro pega graveto em lago do Parque St James's no centro de Londres, Inglaterra - 24/07/2018 (Hannah McKay/Reuters)

zoom_out_map 9/9 Cachorro corre pelo rio Berounka em Cernosice, República Checa - 22/07/2018 (David W Cerny/Reuters)

As altas temperaturas não atingem apenas a Península Ibérica. A Suíça deixou seus soldados usarem shorts e um supermercado finlandês convidou clientes para passarem a noite ao ar fresco para combater o calor.

O verão vem provocando secas e incêndios florestais em locais distantes como Reino Unido e Grécia, onde dezenas de pessoas morreram. A Suécia também emitiu alerta para incêndios florestais nesta sexta-feira.

(Com Reuters)