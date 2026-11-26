Tarifaço de Trump gera forte rejeição e eleva tensões globais, mas sem retaliações concretas
China, principal alvo da ofensiva, se 'reserva o direito de tomar as medidas necessárias'; Brasil condena 'ação inaceitável' e UE rejeita justificativa dos EUA
A rejeição ao anúncio do governo de Donald Trump sobre uma nova série de tarifas se estende, nesta quinta-feira, 26, entre os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, com China, Brasil, Japão e União Europeia à frente das críticas às taxas. Nenhum país, porém, anunciou retaliações concretas ao mais recente tarifaço.
As alíquotas anunciadas na quarta-feira, que podem chegar a 20% no caso dos produtos chineses, só entrarão em vigor dentro de um mês, período que permitirá que a opinião pública e as empresas apresentem observações por escrito. Entre os países afetados também estão Índia, Suíça, Coreia do Sul, países do Sudeste Asiático e Bangladesh.
Justificativa
A maioria das novas tarifas, que, segundo Washington, respondem a uma investigação de vários meses sobre um suposto excesso de produção dessas economias, soma-se às anunciadas em julho — de 10% — sobre quase 60 países, sob o pretexto de combater o trabalho forçado. O governo americano agora acusa as nações afetadas de recorrer a subsídios que provocam uma produção excessiva e prejudicam suas empresas.
“Rejeitamos com veemência esta ideia“, respondeu um porta-voz da Comissão Europeia. “Ao contrário, a Europa está entre as regiões mais expostas à superprodução, em particular a chinesa”, afirmou.
“O Japão não mantém práticas de política econômica alheias ao mercado, nem conta com uma capacidade estrutural de produção excessiva (… ). É lamentável o anúncio de uma medida proposta direcionada contra o Japão, apesar disso”, declarou o porta-voz do governo nipônico, Minoru Kihara.
‘Pretexto para protecionismo’
A China, por sua vez, é o alvo principal, com uma tarifa de 20% que se soma às tarifas já existentes e ainda em vigor, de uma média de 12,5% durante o ano passado. A decisão pode reativar a guerra comercial entre as duas principais potências econômicas do mundo.
O governo chinês afirmou nesta quinta-feira que se reserva o direito de adotar as “medidas” necessárias em resposta às novas tarifas propostas pelos Estados Unidos, que podem afetar uma frágil trégua comercial entre as duas maiores economias do mundo.
O porta-voz do Ministério do Comércio da China, He Yadong, declarou em entrevista coletiva que citar a “capacidade excessiva” como motivo para impor tarifas era “um pretexto para o protecionismo”.
“Estas ações não apenas não resolvem seus próprios desequilíbrios estruturais, como também prejudicam a segurança e a estabilidade das cadeias globais de indústria e de suprimentos, obstruem a cooperação industrial, impulsionam a inflação mundial, prejudicam os interesses diretos de empresas e consumidores e representam riscos sistêmicos de longo prazo para o crescimento econômico mundial”, afirmou He.
“A China insta os Estados Unidos a corrigir suas práticas equivocadas e a retornar ao caminho correto de resolução de problemas por meio do diálogo e da consulta”, acrescentou. “Acompanharemos de perto os acontecimentos e nos reservamos o direito de tomar as medidas necessárias para defender firmemente seus direitos e interesses legítimos”, destacou o porta-voz do Ministério do Comércio.
Os dois países implementaram medidas tarifárias no início de 2025, com alíquotas recíprocas que ultrapassavam amplamente 100%, mas uma série de negociações permitiu acalmar parcialmente as tensões.
A trégua comercial acordada por Trump e pelo presidente chinês, Xi Jinping, em outubro de 2025 vence em janeiro, depois que em setembro foi acertada uma prorrogação de dois meses.
Brasil condena ‘ação inaceitável’
Em outro anúncio, o governo americano também propôs tarifas adicionais sobre produtos do Brasil, incluindo açúcar e aeronaves civis, devido à suposta falta de medidas de Brasília para responder às preocupações comerciais de Washington.
Uma decisão anunciada exatamente um mês após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que derrotou Flávio Bolsonaro (PL), que contava com o apoio de Trump e fugiu para os Estados Unidos imediatamente após sua derrota.
“A decisão unilateral do USTR (Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos) constitui uma ação inaceitável dentro do processo negociador bilateral em curso”, afirmou a Presidência em um comunicado. “O Brasil não cederá a esse tipo de ameaça”, garantiu.
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As tarifas de Trump afetam tanto parceiros como rivais de Washington e fazem parte de um esforço, em seu segundo mandato, para tentar impor uma nova ordem ao comércio mundial, obrigando os países a comprar produtos americanos ou a fabricar seus bens no país.
Outro gigante, a Índia, que enfrentará uma tarifa adicional de 17%, lembrou, em um comunicado do Ministério do Comércio, que está “em negociações para alcançar um acordo comercial bilateral” com Washington e que “qualquer inquietação relacionada ao comércio deve ser tratada no âmbito dessas negociações”.
Singapura afirmou que está “muito decepcionada” com a proposta e negou qualquer proteção a seu mercado doméstico ou subsídios à produção.
Outros afetados na Ásia são Taiwan, Vietnã, Camboja, Malásia e Indonésia, segundo o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos.
(Com informações da AFP)