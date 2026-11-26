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O tarifaço anunciado por Donald Trump provocou forte reação internacional. Parceiros comerciais como Brasil, China e União Europeia rejeitaram as medidas protecionistas, que entram em vigor em um mês. Entenda os impactos da decisão e como as principais potências pretendem responder à nova ofensiva.

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A rejeição ao anúncio do governo de Donald Trump sobre uma nova série de tarifas se estende, nesta quinta-feira, 26, entre os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, com China, Brasil, Japão e União Europeia à frente das críticas às taxas. Nenhum país, porém, anunciou retaliações concretas ao mais recente tarifaço.

As alíquotas anunciadas na quarta-feira, que podem chegar a 20% no caso dos produtos chineses, só entrarão em vigor dentro de um mês, período que permitirá que a opinião pública e as empresas apresentem observações por escrito. Entre os países afetados também estão Índia, Suíça, Coreia do Sul, países do Sudeste Asiático e Bangladesh.

Justificativa

A maioria das novas tarifas, que, segundo Washington, respondem a uma investigação de vários meses sobre um suposto excesso de produção dessas economias, soma-se às anunciadas em julho — de 10% — sobre quase 60 países, sob o pretexto de combater o trabalho forçado. O governo americano agora acusa as nações afetadas de recorrer a subsídios que provocam uma produção excessiva e prejudicam suas empresas.

“Rejeitamos com veemência esta ideia“, respondeu um porta-voz da Comissão Europeia. “Ao contrário, a Europa está entre as regiões mais expostas à superprodução, em particular a chinesa”, afirmou.

“O Japão não mantém práticas de política econômica alheias ao mercado, nem conta com uma capacidade estrutural de produção excessiva (… ). É lamentável o anúncio de uma medida proposta direcionada contra o Japão, apesar disso”, declarou o porta-voz do governo nipônico, Minoru Kihara.

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‘Pretexto para protecionismo’

A China, por sua vez, é o alvo principal, com uma tarifa de 20% que se soma às tarifas já existentes e ainda em vigor, de uma média de 12,5% durante o ano passado. A decisão pode reativar a guerra comercial entre as duas principais potências econômicas do mundo.

O governo chinês afirmou nesta quinta-feira que se reserva o direito de adotar as “medidas” necessárias em resposta às novas tarifas propostas pelos Estados Unidos, que podem afetar uma frágil trégua comercial entre as duas maiores economias do mundo.

O porta-voz do Ministério do Comércio da China, He Yadong, declarou em entrevista coletiva que citar a “capacidade excessiva” como motivo para impor tarifas era “um pretexto para o protecionismo”.

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“Estas ações não apenas não resolvem seus próprios desequilíbrios estruturais, como também prejudicam a segurança e a estabilidade das cadeias globais de indústria e de suprimentos, obstruem a cooperação industrial, impulsionam a inflação mundial, prejudicam os interesses diretos de empresas e consumidores e representam riscos sistêmicos de longo prazo para o crescimento econômico mundial”, afirmou He.

“A China insta os Estados Unidos a corrigir suas práticas equivocadas e a retornar ao caminho correto de resolução de problemas por meio do diálogo e da consulta”, acrescentou. “Acompanharemos de perto os acontecimentos e nos reservamos o direito de tomar as medidas necessárias para defender firmemente seus direitos e interesses legítimos”, destacou o porta-voz do Ministério do Comércio.

Os dois países implementaram medidas tarifárias no início de 2025, com alíquotas recíprocas que ultrapassavam amplamente 100%, mas uma série de negociações permitiu acalmar parcialmente as tensões.

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A trégua comercial acordada por Trump e pelo presidente chinês, Xi Jinping, em outubro de 2025 vence em janeiro, depois que em setembro foi acertada uma prorrogação de dois meses.

Brasil condena ‘ação inaceitável’

Em outro anúncio, o governo americano também propôs tarifas adicionais sobre produtos do Brasil, incluindo açúcar e aeronaves civis, devido à suposta falta de medidas de Brasília para responder às preocupações comerciais de Washington.

Uma decisão anunciada exatamente um mês após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que derrotou Flávio Bolsonaro (PL), que contava com o apoio de Trump e fugiu para os Estados Unidos imediatamente após sua derrota.

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“A decisão unilateral do USTR (Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos) constitui uma ação inaceitável dentro do processo negociador bilateral em curso”, afirmou a Presidência em um comunicado. “O Brasil não cederá a esse tipo de ameaça”, garantiu.

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As tarifas de Trump afetam tanto parceiros como rivais de Washington e fazem parte de um esforço, em seu segundo mandato, para tentar impor uma nova ordem ao comércio mundial, obrigando os países a comprar produtos americanos ou a fabricar seus bens no país.

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Outro gigante, a Índia, que enfrentará uma tarifa adicional de 17%, lembrou, em um comunicado do Ministério do Comércio, que está “em negociações para alcançar um acordo comercial bilateral” com Washington e que “qualquer inquietação relacionada ao comércio deve ser tratada no âmbito dessas negociações”.

Singapura afirmou que está “muito decepcionada” com a proposta e negou qualquer proteção a seu mercado doméstico ou subsídios à produção.

Outros afetados na Ásia são Taiwan, Vietnã, Camboja, Malásia e Indonésia, segundo o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos.

(Com informações da AFP)