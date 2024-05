Tanques israelenses chegam ao centro de Rafah, no sul de Gaza

Vários tanques israelenses chegaram ao centro de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, nesta terça-feira, 28, afirmaram testemunhas à agência de notícias Reuters. A cidade que havia se tornado refúgio para palestinos deslocados por combates em outros pontos do enclave já viu um êxodo de 1 milhão de pessoas nas últimas três semanas, segundo as Nações Unidas, após Tel Aviv iniciar uma operação terrestre no local.

Segundo a Reuters, os tanques foram avistados perto da mesquita Al-Awda, um marco central de Rafah. Os militares israelenses não comentaram os relatos. As Forças de Defesa de Israel (FDI) informaram que emitirão uma declaração sobre a operação em Rafah mais tarde nesta terça.

Ataques aéreos fatais

Na madrugada desta terça-feira, bombardeios israelenses em Rafah mataram pelo menos 16 palestinos, segundo socorristas.

Os óbitos foram concentrados no bairro de Tel al-Sultan, no noroeste de Rafah, de acordo com a Defesa Civil Palestina e a ONG Crescente Vermelho Palestino, informou a agência de notícias Associated Press.

“Foi uma noite de horror”, disse Abdel-Rahman Abu Ismail, um palestino da Cidade de Gaza que está abrigado em Tel al-Sultan desde dezembro. Ele disse que ouviu “barulhos constantes” de explosões durante a noite inteira, além de ver caças e drones sobrevoando a área.

Ismail relatou à Associated Press que a situação lembrava a invasão israelense de seu bairro de Shijaiyah, na Cidade de Gaza, no norte do enclave. Lá, Israel lançou uma campanha de bombardeios pesados ​​antes de iniciar uma invasão terrestre no final de 2023. “Já vimos isso antes”, disse ele.

Sayed al-Masri, um morador de Rafah, afirmou à AP que muitas famílias foram forçadas a fugir das suas casas e de abrigos. A maioria foi para a movimentada área costeira de Mawasi, onde foram montados gigantescos acampamentos improvisados, ou para Khan Younis, um cidade do sul de Gaza que sofreu grandes danos durante meses de combates.

“Acidente trágico”

Os últimos ataques aéreos ocorreram na mesma área onde Israel atingiu o que disse ser um complexo do grupo terrorista Hamas na noite de domingo 26. O bombardeio provocou um incêndio num campo para palestinos desabrigados e matou pelo menos 45 pessoas, segundo autoridades de saúde locais, provocando condenação internacional.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, qualificou o ocorrido como um “acidente trágico”. As FDI disseram que abriram uma investigação sobre o incidente.