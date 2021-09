Talibã faz ofensiva para derrubar último bastião de resistência

Fontes ligadas ao Talibã afirmaram à imprensa internacional que o grupo ocupou o vale de Panjshir, a única província que não está sob controle dos extremistas.

Testemunhas ouviram tiros em Cabul, mas as informações ainda não foram confirmadas.

“Os criadores de problemas foram derrotados e Panjshir está agora sob nosso comando”, disse um comandante do Talibã à agência de notícias.

Todavia, o tiroteio pode estar relacionado com a entrada do líder Talibã, Akhundzada, em Cabul, ou a nomeação do cofundador, Mullah Baradar, como chefe de Estado.

O porta-voz da Frente de Resistência Nacional (NRF), Ali Nazari, disse que os rebeldes realmente tentaram invadir a província, mas um dos líderes da resistência compartilhou um vídeo para provar que ainda está no Vale Panjshir, e que as notícias da tomada são infundadas.

“Não há dúvida de que estamos em uma situação difícil. Estamos sendo invadidos pelo Talibã”, disse o líder, Ali Nazari.

“Não vamos nos render, estamos defendendo o Afeganistão”, acrescentou.