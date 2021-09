Talibã diz ter conquistado última província rebelde no Afeganistão

O Talibã anunciou nesta segunda-feira, 6, a tomada da província de Panjshir, no norte do Afeganistão, a única das 34 do país que não estava nas mãos do grupo. A resistência na região negou a informação.

“A última fortaleza do inimigo mercenário, a província de Panjshir, foi completamente conquistada”, afirmou, em comunicado, o principal porta-voz dos fundamentalistas, Zabihullah Mujahid, após dias de combate. “Alguns dos rebeldes da província foram derrotados, e o restante fugiu”, completou o representante dos talibãs.

A informação, no entanto, foi negada quase imediatamente pela Frente Nacional de Resistência, grupo opositor que luta contra os integrantes da organização em Panjshir, que garante não ter sido derrotado e que os combates seguem na região.

Esta é a única das 34 províncias do Afeganistão que não estava sob o controle, ao menos até ontem, dos talibãs, depois de ofensiva que culminou com a chegada até Cabul, em 15 de agosto. O representante do grupo ainda afirmou que, com a vitória em Panjshir, o país deixa o período de guerra e agora busca partir para um período de “liberdade, independência e prosperidade”.

Outro porta-voz dos talibãs, Bilal Karimi, afirmou que os combatentes do grupo estão deixando a província, enquanto o “inimigo se esconde nas montanhas” da província, em referência aos integrantes remanescentes do efetivo da resistência. “Um grande número das forças inimigas e combatentes morreram em Pansjhir e alguns deles fugiram para se esconder nas montanhas. Não sabemos, contudo, quem dos comandantes ou líderes deles morreram e quem fugiu”, disse a fonte.

A resistência na província era dirigida pelo ex-presidente afegão, Amrullah Saleh, que havia se autoproclamado o novo chefe de governo do país, com a fuga de Ashraf Ghani, ocorrida após a tomada de Cabul. Além disso, estavam no comando das forças Ahmad Massoud, filho do antigo comandante do Exército do Afeganistão, Ahmad Shah Massoud, o “Leão de Pansjhir”, que ganhou notoriedade ao enfrentar soviéticos e talibãs na região.

(Com EFE)