Talibã dispersa manifestação em Cabul com tiros para o alto

Centenas de pessoas saíram ás ruas de Cabul nesta terça-feira, 7, para protestar contra o governo Talibã e a restrição dos direitos das mulheres no Afeganistão. Soldados do grupo fundamentalistas dispararam contra o alto para dispersar a multidão, causando pânico.

Quase 70 pessoas, a maioria mulheres, protestaram diante da embaixada do Paquistão em Cabul. Elas levavam cartazes e gritavam contra o país vizinho, acusado de financiar o Talibã e influenciar a política afegã.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram as pessoas correndo em busca de abrigo enquanto os talibãs atiram repetidas vezes. Na semana passada foram registradas mortes na capital depois que membros do grupo dispararam para o alto em comemoração à retirada completa das forças americanas do país.

The Taliban fired shots into the air to scatter hundreds of people who had gathered at several rallies in Kabul. Videos show people running to escape gunfire. pic.twitter.com/KYb1Dkj9bb

— DW News (@dwnews) September 7, 2021