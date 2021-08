Talibã captura importante capital provincial no sudoeste do Afeganistão

O Talibã assumiu o controle de uma capital provincial do Afeganistão pela primeira vez desde o início da retirada das tropas dos Estados Unidos. Segundo autoridades locais, Zaranj, cidade da província de Nimruz, foi capturada nesta sexta-feira, 6, representando um duro golpe no exército do governo.

Mais cedo, os extremistas reivindicaram a autoria do ataque que terminou com a morte do chefe de Mídia e Informação do governo central, Dawa Khan Menapal, em Cabul. O ato foi tido como uma demonstração de força do grupo, que afirmou que o diretor “pagou pelos seus crimes”.

Os fundamentalistas continuam fazendo rápidos avanços territoriais desde maio, quando as forças estrangeiras começaram a deixar o país, e estão direcionando o foco para cidades consideradas estratégicas.

Outras capitais de províncias como Herat, no oeste, e Lashkar Gah, no sul, continuam sob forte pressão. Nesta última, relatos apontam que os talibãs chegaram a poucos metros da sede do governo na madrugada do último domingo, antes de serem obrigados a recuar.

A vice-governadora de Nimruz confirmou a queda da cidade à imprensa e disse que não houve confrontos, reclamando que o governo não enviou reforços suficientes. Zaranj é um importante centro comercial próximo à fronteira do Irã.

O anúncio da tomada da região foi feito também pelo próprio Talibã através do Twitter. Segundo relatos locais, um acordo foi feito com autoridades afegãs para que eles pudessem fugir até a fronteira com seus familiares. Fotos publicadas em redes sociais mostraram civis saqueando prédios do governo.

As tropas dos Estados Unidos e da OTAN ocuparam o Afeganistão em 2001 e tiraram os fundamentalistas do poder. No entanto, mesmo com toda a presença militar estrangeira e bilhões de dólares de investimento no poderio militar nacional, o grupo conseguiu gradualmente recuperar sua força.

Em julho, o presidente americano Joe Biden afirmou que a retirada final de seu exército ocorrerá até dia 31 de agosto. Organizações humanitárias e ex-militares temem que o movimento faça com que os conflitos piorem nos próximos meses, principalmente após a tomada de Zaranj.