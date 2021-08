Talibã avança e toma mais uma capital regional do Afeganistão

O talibã vem conquistando uma série de regiões afegãs nos últimos dias, e a mais recente foi a cidade de Taloqan, capital da província de Takhar, no nordeste do Afeganistão. As ocupações acontecem no mesmo momento em que os Estados Unidos retiram suas tropas do país, dando mais força ao grupo.

Os extremistas libertaram prisioneiros e assumiram o controle de todos os prédios do governo, fazendo com que autoridades fossem para um distrito próximo. De acordo com um comunicado da Unicef, o fundo das Nações Unidas para a Infância, nesta segunda-feira (9), pelo menos 27 crianças foram mortas e 136 feridas nas últimas 72 horas no Afeganistão, em decorrência da luta entre os insurgentes e governo.

A cidade de Kunduz, que é considerada uma região estratégica, já que fica na porta de entrada para as rgiões ricas em minerais do norte e da Ásia Central, também foi uma das províncias tomadas pelo Talibã. Autoridades locais informaram que o grupo havia ocupado prédios do governo, deixando apenas o aeroporto e a base do exército de fora.

O porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, disse que o grupo havia capturado grande parte da província e estava perto do aeroporto. Já um porta-voz da equipe de segurança da cidade do Afeganistão afirmou na noite de domingo que as forças do governo lançariam uma operação em grande escala para retomar áreas perdidas da província o mais rápido possível.

Autoridades de saúde em Kunduz confirmaram pelo menos 14 mortos, incluindo mulheres e crianças, e mais de 30 feridos.

Outras capitais provinciais importantes também foram ocupadas pelo grupo desde sexta-feira, como Sar-e Pul Sheberghan e Zaranj.

Na semana passada, os Estados Unidos aumentaram os ataques aéreos contra o grupo jihadista em uma tentativa de impedir seus avanços. O Talibã acusou os Estados Unidos de bombardear um hospital, uma escola de ensino médio e outros alvos civis na província de Helmand. O apoio aéreo norte-americano às forças militares do Afeganistão está programado para parar no dia 31 de agosto, quando a retirada das tropas dos EUA for concluída.

Nos últimos dias, o grupo decidiu aumentar os ataques às províncias do norte, que ficam fora de seus redutos tradicionais no sul, e está ganhando espaço ao longo da fronteira de outros países da Ásia Central, e parceiros comerciais do Afeganistão, Turcomenistão, Tadjiquistão e Uzbequistão.

Na semana passada, o ministro das Relações Exteriores do Afeganistão, Mohammad Haneef Atmar, disse que a recente ofensiva do Talibã matou mais de 3.000 pessoas em todo o país e deslocou mais de 300.000 civis nos últimos meses.