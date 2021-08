Talibã avança e toma controle da segunda maior cidade do Afeganistão

O Talibã segue avançando no Afeganistão e assumiu o controle da cidade de Kandahar, a segunda maior do país, nesta sexta-feira, 13. Nas últimas horas o grupo também tomou Lashkar Gah, na província de Helmand, e Herat, um importante centro cultural.

As forças do governo perderam o controle desde que as tropas americanas e da Otan começaram a deixar o país. Com isso, o grupo jihadista já tem sob o seu poder 15 das 34 capitais provinciais e está muito próximo de conquistar a capital Cabul, que é a sede da administração afegã.

Em um comunicado, os talibãs afirmaram que durante a operação de conquista de Kandahar, o gabinete do governador, o quartel-general da polícia e muitos outros centros na cidade foram tomados. “Centenas de armas, veículos e munições foram apreendidos”, diz o texto.

Em Lashkar Gah o grupo instituiu um cessar-fogo de 48 horas para permitir a evacuação de militares e de funcionários do governo. Diante do avanço nas últimas semanas, a inteligência dos Estados Unidos estima que os combatentes podem isolar a capital em 30 dias e possivelmente dominá-la em 90 dias.

O Talibã já comandou o Afeganistão de 1996 a 2001, até ser derrubado pela invasão americana. No entanto, em duas décadas de presença militar no país, os EUA não conseguiram preparar de forma suficiente as forças de segurança locais para lidar com o grupo jihadista sozinhas.