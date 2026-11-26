O Talibã determinou que os nomes de mulheres sejam retirados de documentos oficiais na província de Balj, no norte do Afeganistão. A orientação abrange registros como receitas médicas e prontuários hospitalares e prevê que funcionárias e profissionais de saúde se refiram às pacientes pelo termo “Bibi”, que significa “avó” ou “senhora”. Em alguns casos, porém, mulheres também têm sido chamadas de “cabra” ou “vaca”, segundo relatos de ativistas e profissionais de saúde.

A medida foi revelada em uma investigação do veículo afegão Zan Times em parceria com o britânico The Guardian. Segundo os relatos reunidos pelos veículos, funcionários de hospitais e outros servidores públicos receberam instruções para deixar de registrar ou pronunciar os nomes verdadeiros das mulheres.

A ativista afegã Lalah Osmany, que vive na Alemanha, classifica a prática como mais uma forma de desumanização feminina. “Quando um regime substitui o nome de uma mulher pelo nome de um animal, está lhe roubando a alma humana e a reduzindo a uma mera criatura biológica ou propriedade”, afirmou ao El País.

Continua após a publicidade

Apagamento da identidade feminina

A restrição se insere em uma tradição social que há muito limita a identificação pública das mulheres no Afeganistão. Em documentos oficiais, elas frequentemente aparecem apenas como “esposa” ou “filha” de um homem da família. Desde que retomou o poder, em 2021, o Talibã aprofundou esse cenário com uma série de medidas que restringem a participação feminina na sociedade.

Continua após a publicidade

Segundo a organização Femena, mais de 144 decretos e determinações do regime limitam os direitos das afegãs. As medidas incluem restrições ao acesso à educação, ao mercado de trabalho e à participação em espaços públicos. Para Zubaida Akbar, diretora do programa para o Afeganistão da entidade, a ordem em Balj pode ser o início de uma política mais ampla. Ela teme que a iniciativa seja transformada em um decreto nacional, como já ocorreu com outras proibições.

A luta pela identidade

Continua após a publicidade

A reivindicação pelo reconhecimento da identidade feminina antecede a nova determinação. Em 2017, Osmany lançou a campanha “Onde está meu nome?”, que pressionava pela inclusão dos nomes das mulheres em documentos oficiais, especialmente nas certidões de nascimento dos filhos. A mobilização conseguiu uma mudança em setembro de 2020, quando o governo afegão autorizou o registro voluntário do nome da mãe nesses documentos.

Agora, a retirada dos nomes também ameaça produzir consequências práticas. Osmany alerta que a utilização de uma mesma identificação genérica em prontuários e receitas médicas pode aumentar o risco de erros no atendimento hospitalar. A medida se soma às restrições impostas pelo regime ao acesso feminino à saúde e à formação de profissionais mulheres na área.

Continua após a publicidade

A ausência de identificação oficial também pode dificultar o reconhecimento de vínculos familiares e o acesso à Justiça. Para Osmany, retirar o nome de uma mulher significa comprometer sua capacidade de ser reconhecida como indivíduo e reivindicar direitos. “Uma pessoa sem nome não pode sonhar, não pode possuir propriedades, não pode reivindicar justiça, nem ser lembrada na história”, afirmou ao periódico espanhol.