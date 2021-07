Talibã afirma controlar 85% do Afeganistão

Com a partida das tropas americanas do Afeganistão se aproximando depois que os Estados Unidos assinaram um acordo de retirada com o Talibã, vários dos oficiais de segurança em Cabul instaram o presidente Ashraf Ghani a agir.

O Exército e a polícia afegãos pedem que sejam abandonados os postos remotos e as áreas rurais onde as tropas detinham pouco mais do que o aglomerado de edifícios do governo e de segurança que constituem um “centro distrital”.

As tropas e munições retiradas dessas áreas poderiam se concentrar na luta por recursos mais importantes, como estradas e passagens de fronteira.

Os homens que defendem essa retirada estratégica têm anos de experiência lutando nas diferentes iterações das guerras civis do Afeganistão, que agora se estendem por mais de 40 anos.

Ghani e seu conselheiro de segurança nacional, Hamdullah Mohib, que têm vários diplomas de prestígio, mas nenhuma experiência no campo de batalha, recusaram.

“Não estamos desistindo de um centímetro de nosso país”, disse Mohib às autoridades, de acordo com várias fontes com conhecimento das discussões. Oficialmente, o governo não comentou a declaração.

Partes do país — incluindo esses postos avançados remotos e muitos mais — caíram nas mãos do Talibã, e milhares de soldados fugiram do país ou se renderam aos militantes, entregando seus equipamentos e armas. A milícia afirma já ter assumido o controle de 85% do território.

Em seu desespero para conter as perdas, o governo convocou um dos espectros mais sombrios do passado recente do país, convocando milícias que lutaram contra o Talibã — mas também entre si — durante a guerra civil da década de 1990. No ano passado, Ghani estava tentando dissolver esses grupos.

Na névoa de confusão, há apenas uma coisa com a qual todos os espectros políticos pode concordar: ninguém previu a escala ou a velocidade do colapso das forças de segurança afegãs nas últimas semanas, mesmo aqueles que queriam um recuo estratégico.

O exército e a polícia do Afeganistão há muito enfrentam problemas, tanto estruturais quanto estratégicos.

Continua após a publicidade

Os EUA e seus aliados demoraram a começar a construir as forças de segurança afegãs depois de derrubar o Talibã.

Eles também fecharam os olhos às alegações de graves abusos dos direitos humanos por parte de parceiros favorecidos e de corrupção tão grave que soldados feridos morreram de fome no principal hospital militar.

Em vez de contenção, houve um colapso, e as agências de inteligência rasgaram suas avaliações da força dos militares afegãos. Os EUA agora temem que Cabul possa desmoronar dentro de alguns meses.

Em troca de bilhões em ajuda, os homens e mulheres de Washington em Cabul também tiveram uma voz na forma como as forças de segurança eram administradas, incluindo nomeações de alto escalão.

A questão agora enfrentada pelo país e sua liderança é se eles serão capazes de se reagrupar após a série de derrotas recentes e conter o Talibã.

O Talibã também tem como alvo a Força Aérea, que está sobrecarregada, mas é vital para apoiar áreas cada vez mais isoladas do controle do governo. Após avanços recentes, muitas capitais de província estão efetivamente cercadas e sitiadas.

Militantes estão abatendo aeronaves e, em uma campanha mais insidiosa, assassinando pilotos. Os anos de treinamento necessários para voar significam que esses homens são muito difíceis de substituir.

Outra questão que paira sobre o exército é se os empreiteiros que mantêm os helicópteros e aviões funcionando continuarão trabalhando depois que as forças americanas partirem. Os mecânicos afegãos ainda não conseguem manter suas próprias aeronaves.

Postos avançados que dependem de helicópteros para reabastecimento estão ficando sem munição e até mesmo comida, e ataques aéreos que foram vitais para conter o Talibã em grandes batalhas também não acontecem.

Os EUA prometeram apoio “além do horizonte” de aviões que operam em porta-aviões e drones baseados no Golfo, mas é provável que demore para chegar.

Em junho, mais de vinte membros das forças de comando foram mortos em uma emboscada do Talibã enquanto lideravam os esforços para retomar um distrito no norte.