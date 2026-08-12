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Tailândia suspende emissão de licenças para posse de armas após massacre em escola

Medida que prevê restrições à compra, posse e porte de armamentos foi anunciada cinco dias após ataque a tiros que matou 9 alunos e professores

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 09h19
Polícia se reúne do lado de fora da casa onde um adolescente suspeito é suspeito de matar seus avós antes de realizar um massacre escolar na província de Nonthaburi, norte da capital da Tailândia, Bangkok, em 7 de agosto de 2026.
Polícia se reúne do lado de fora da casa onde um adolescente suspeito é suspeito de matar seus avós antes de realizar um massacre escolar na província de Nonthaburi, norte da capital da Tailândia, Bangkok, em 7 de agosto de 2026.  (CHANAKARN LAOSARAKHAM/AFP)
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Tailândia suspende emissão de licenças para posse de armas após massacre em escola Priorizar nos meus resultados Google

A Tailândia suspendeu nesta terça-feira, 11, a emissão de licenças para posse, compra e porte de armas após o ataque a tiros em uma escola de Nonthaburi, nos arredores de Bangkok, que deixou 9 mortos.

O primeiro-ministro tailandês, Anutin Charnvirakul, determinou que o Ministério do Interior e a polícia adotem a medida até a aprovação de uma nova legislação de controle de armas. O premiê também solicitou a revisão das licenças já concedidas e ordenou que a polícia interrompa a renovação de permissões que autorizam a compra de armas.

Charnvirakul pediu ainda controles mais rígidos e punições mais severas para crimes envolvendo armamentos. O governo pretende ainda criar um período para que pessoas entreguem voluntariamente armas ilegais ou herdadas que não possam ser transferidas legalmente, com possibilidade de isenção de penalidades.

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Ataque a escola

As medidas ocorrem após um adolescente de 14 anos matar os próprios avós, invadir a escola Debsirin Nonthaburi e matar mais sete pessoas antes de tirar a própria vida na sexta-feira 7. Outras 23 pessoas ficaram feridas, segundo a polícia.

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O número de mortos no ataque subiu para nove no sábado, após a morte de uma menina de 12 anos que havia sido ferida durante o tiroteio. Entre as vítimas estão quatro alunos e três professores, além dos dois avós do adolescente.

A motivação do crime ainda é investigada, disse o ministro da Educação, Prasert Jantararuangtong, à agência de notícias Reuters. A polícia afirmou que o atirador assistia a vídeos violentos na internet e já havia levado uma arma de pressão para a escola. Segundo informações anteriores, o menino enfrentava dificuldades relacionadas aos estudos, enquanto um colega afirmou que ele sofria bullying.

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Este foi o segundo ataque a tiros em uma escola tailandesa este ano. Em fevereiro, um professor morreu e dois estudantes ficaram feridos em um atentado ocorrido no sul do país.

Posse de armas

A Tailândia registra uma das maiores taxas de posse de armas de fogo por civis do Sudeste Asiático. Segundo estimativa do Small Arms Survey, havia cerca de 10,3 milhões de armas nas mãos da população, o equivalente a aproximadamente 15 armas para cada 100 habitantes.

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Após um adolescente de 14 anos matar duas pessoas em um shopping de luxo em Bangkok, em 2023, o governo endureceu a legislação sobre armas. As medidas incluíram a suspensão temporária da emissão de novas licenças, restrições à importação de armamentos, proibição de menores de 20 anos frequentarem campos de tiro e a exigência de avaliações médicas e psicológicas para proprietários de armas.

O pior massacre recente da Tailândia ocorreu em 2022, quando um ex-policial demitido matou 36 pessoas, incluindo sua esposa, seu filho e outras 22 crianças durante um ataque a uma creche. 

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