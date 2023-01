Suspeito de remover mural de Banksy na Ucrânia pode pegar anos de prisão

Um suspeito de ter removido um mural do renomado artista de rua Banksy na Ucrânia pode pegar até 12 anos de prisão caso seja considerado culpado, informou o Ministério do Interior ucraniano na segunda-feira 2. As autoridades ucranianas estimam que a obra de arte removida tinha um valor de € 231.700 (R$ 1,3 milhão).

O mural retrata uma mulher com uma máscara de gás e roupão com um extintor de incêndio na mão. Ele foi pintado no início de dezembro em uma parede amarela da cidade de Hostomel, localizada a noroeste de Kiev, local que foi cenário de intensos conflitos entre tropas ucranianas e russas.

Segundo o Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia, um homem que não foi identificado publicamente planejou uma operação para levar a obra de arte consigo. Ele teria persuadido diversas pessoas a ajudarem ele a roubar a pintura ao afirmar que tinha licenças para desmontar o mural. No dia 2 de dezembro, a polícia ucraniana prendeu oito pessoas que tentavam remover o grafite

Os agentes conseguiram apreender o mural no local, que agora se encontra sob proteção das autoridades. Em seguida, o Ministério da Cultura foi convocado para determinar o destino da obra.

“Essas imagens são símbolos de nossa luta contra o inimigo. Faremos tudo para preservar essas obras de arte de rua como um símbolo de nossa vitória”, comunicou o governador de Kiev, Oleksiy Kuleba.

Apesar da fama internacional, o inglês Banksy consegue manter sua verdadeira identidade em sigilo há anos. Conhecido por criar artes que carregam críticas e questionamentos políticos sobre a sociedade moderna, o grafiteiro já vendeu trabalhos por milhões de dólares.

Em dezembro, o artista confirmou ter pintado sete murais na Ucrânia em locais atingidos pela guerra. Em um dos murais, Banksy desenhou um menino derrubando um homem adulto durante uma luta de judô, que muitos interpretam como o presidente russo, Vladimir Putin.

