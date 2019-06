Suspeito de planejar ataque na Times Square é preso pela polícia de NY

A Polícia de Nova York anunciou nesta sexta-feira, 7, a detenção de um homem que teria elogiado Osama Bin Laden e falado abertamente em cometer um atentado na região da Times Square com uma granada de mão, embora a polícia não o tenha considerado como uma ameaça imediata, mas “com intenções”.

De acordo com fontes da polícia citadas na imprensa local, o jovem nova-iorquino de 22 anos, identificado como Ashiqul Alam, prestará depoimento em uma Corte Federal do condado do Brooklyn, onde será formalmente acusado.

Alam não será indiciado de crimes relacionados com o terrorismo porque foi detido após tentar adquirir uma arma de fogo, embora não se tratasse de uma granada ou de outro explosivo.

Assim que as autoridades souberam que o homem tinha ameaçado realizar um ataque na Times Square, designaram um agente disfarçado para segui-lo e falar com ele sobre compra de armas.

Foi nesta conversa que o homem confessou seu interesse em adquirir armas de fogo com os números de série apagados para evitar o rastreamento, assim como munição para atirar tanto em policiais como em civis.

A Times Square é um dos lugares mais movimentados de Nova York e uma das maiores atrações turísticas do mundo, por isso sempre foi considerada um alvo para os ataques terroristas.

A última vez que isso aconteceu foi em 2017, quando um homem explodiu uma bomba caseira dentro da estação de metrô, mas o único ferido na ação foi o próprio agressor.

O terrorista, que disse ter se inspirado nos ataques do Estado Islâmico, foi declarado culpado de crimes federais de terrorismo no ano passado.

Meses antes, um homem atropelou uma multidão e matou uma mulher e feriu 20 pessoas na praça. O motorista, que disse ter consumido maconha e outras drogas, foi acusado de assassinato e de tentativa de assassinato.

(Com EFE e Reuters)