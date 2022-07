Suspeito de massacre nos EUA usava roupas femininas como disfarce

A polícia de Illinois, nos Estado Unidos, descobriu que o suspeito do tiroteio em Highland Park, próximo de Chicago, se disfarçou com roupas femininas antes de matar seis pessoas e deixar outras 30 feridas durante um desfile que celebrava o 4 de julho, Dia da Independência do país.

Chris Covelli, chefe de polícia local, afirmou que Robert E Crimo, de 22 anos, comprou legalmente o rifle AR-15 usado no ataque, que, segundo ele, “evidentemente estava planejado há semanas”. O suspeito foi detido horas após o tiroteio em uma missão de busca que envolveu mais 100 policiais nos arredores do subúrbio de Chicago.

Na investigação, a polícia vasculhou os perfis de redes sociais do suposto atirador e encontrou dezenas de vídeos com músicas sinistras, e imagens de Crimo segurando armas com mensagens ameaçadoras. Além disso, as páginas exibiam o logotipo de uma organização supremacista branca finlandesa chamada Suomen Sisu.

Autoridades policiais disseram que, até a tarde de terça-feira, os investigadores não haviam encontrado evidências de que as vítimas foram alvejadas por causa de sua raça ou religião, o que poderia enquadrar o tiroteio em massa como um possível crime de ódio.

Após a divulgação das informações da investigação, o YouTube derrubou a página de Crimo, onde ele era conhecido como Awake the Rapper. O Instagram e Twitter também encerraram as contas do suspeito.

O crime ocorreu por volta das 10h15 (12h15 de Brasília) de segunda-feira, 4, pouco depois do desfile começar. O atirador usou uma escada anexada a um prédio nas proximidades para subir no topo de uma empresa e atirar em estilo franco-atirador de lá, disse Covelli.

De acordo com dados oficiais, todas as seis pessoas mortas eram adultos e mais de 30 foram para hospitais com ferimentos de bala.

“É devastador que uma celebração da América tenha sido destruída por nossa praga exclusivamente americana”, disse o governador de Illinois, JB Pritzker, em uma entrevista coletiva.

O tiroteio ocorre apenas uma semana depois que Joe Biden sancionou uma lei que proíbe o acesso a armas de fogo à menores de 21 anos e a cidadãos considerados perigosos. O governo municipal de Highland Park proibiu armas de assalto dentro dos limites da cidade em 2013. Mas o incidente de segunda-feira evidencia a limitação de tal medida sem apoio nos níveis estadual e federal.