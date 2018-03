Suspeito de explosões no Texas se mata em perseguição policial

O principal suspeito de ter detonado as cinco bombas que explodiram neste mês em Austin, capital do Texas, se matou após uma operação policial, informaram os veículos de imprensa americanos nesta quarta-feira. Segundo a polícia, ele explodiu uma bomba quando os policiais começaram a se aproximar. Nos cinco ataques, duas pessoas morreram.

A polícia havia rastreado o carro do suspeito até um hotel perto de Austin e o seguia quando ele pulou para o lado da estrada e detonou um explosivo, se matando, disse o chefe da polícia de Austin, Brian Manley, a repórteres perto do local da morte. A explosão teria deixado um ferido.

O nome do suspeito ainda não foi divulgado pela polícia. O chefe das forças policiais tem orientado os moradores da região a ficarem alertas e reportar qualquer pacote suspeito que encontrem. “Não sabemos onde o suspeito esteve nas últimas 24 horas”, afirmou.

Uma série de explosões iniciada no começo deste mês em Austin deixou duas pessoas mortas e outros feridos. As explosões começaram com pacotes deixados nas portas de casas, e continuaram com uma bomba aparentemente ativada por uma armadilha no domingo, e dois pacotes que explodiram em uma unidade da FedEx na terça-feira.

Uma nova explosão no fim de terça-feira chegou a levantar suspeita, mas logo em seguida foi descartada como sendo parte da série de cinco explosões do mês.

O governo americano já havia descartado a possibilidade de que as bombas poderiam estar ligadas a atos de terrorismo. O presidente americano, Donald Trump, elogiou as forças policiais de Austin nesta quarta-feira.

(Com Reuters e EFE)