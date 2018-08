Suspeito de dar alertas falsos sobre bombas em aviões é preso no Chile

A polícia chilena prendeu um homem de 29 anos suspeito de fazer ameaças de bombas que alteraram as rotas de nove voos comerciais no Chile, Peru e Argentina. Uma unidade especializada em crime organizado localizou o suspeito na cidade de Antofagasta, no norte chileno, durante a noite de ontem (16).

“A polícia conseguiu rastrear as ligações que foram feitas advertindo sobre explosivos em diferentes aviões”, disse a rádio local o porta-voz da polícia Diego Rojas nesta sexta-feira.

O suspeito, cujo nome é mantido em sigilo, deve comparecer a um tribunal em Santiago na tarde desta sexta-feira acusado de fazer ameaças de explosivos, em violação da legislação nacional de segurança. A polícia não divulgou o nome do suspeito.

A autoridade chilena para avião civil (DGAC) recebeu ontem onze telefonemas com alertas sobre a presença de explosivos em aviões da Latam Airlines e da Sky Airlines. Os protocolos de segurança foram ativados pela DGAC e pelas companhias aéreas.

Um voo da Latam de Lima para Santiago foi forçado a pousar em Pisco, no sul peruano. Um avião recém decolado de Santiago com destino a Calama teve de retornar ao aeroporto. Nove aeronaves foram vasculhadas, mas não foi encontrado nenhuma bomba.

Os telefonemas falsos causaram transtornos para passageiros e tripulantes, bem como para as companhias aéreas, que tiveram de reacomodar seus clientes em outros voos.