Suspeito de atirar ovos contra rei Charles é detido; Veja vídeo

Um homem foi detido pela polícia no Reino Unido depois de jogar ovos contra o rei Charles e a rainha consorte Camilla durante uma cerimônia real na cidade de York nesta quarta-feira, 9.

O suspeito foi detido por vários policiais após atirar três ovos no casal, que não foi atingido. Vídeos publicados em redes sociais mostram o momento em que os membros da família real são surpreendidos pelo ataque.

A man was detained after eggs were thrown at King Charles and Camilla, his wife and queen consort, as they carried out an engagement in northern England https://t.co/5Hbzjueszr pic.twitter.com/YH6IkrPVij

— Reuters (@Reuters) November 9, 2022