Suspeito de ataque ao Parlamento britânico é identificado

O principal suspeito de realizar o ataque terrorista do lado de fora do Parlamento britânico, em Londres, na terça-feira (14) foi identificado pelas autoridades locais como Salih Khater, cidadão britânico de origem sudanesa.

A Polícia acredita que ele atropelou deliberadamente pedestres e ciclistas, deixando três feridos, antes de se chocar com uma barreira de proteção do lado de fora do Parlamento durante o horário de pico da manhã de terça.

O motorista do carro, de 29 anos, foi preso no local do incidente. Segundo a imprensa britânica, Khater mora em Birmingham, no centro da Inglaterra.

Oficiais estão realizando buscas em três endereços diferentes no país como parte da investigação, entre eles o apartamento em que Khater morava em Birmingham. Segundo as autoridades locais, o suspeito não está cooperando durante os interrogatórios.

Em pronunciamento logo após o incidente, o chefe do combate ao terrorismo da Polícia britânica disse que o incidente parecia ter sido “um ato deliberado” em um lugar icônico e que, portanto, estava sendo tratado como um incidente terrorista.

Segundo a imprensa britânica, Khater não estava nos registros da inteligência e da polícia antiterrorismo do Reino Unido, mas era conhecido da polícia de Londres.

De acordo com a sua página no Facebook, Salih Khater trabalhava como gerente de loja em Birmingham e estudou na Universidade de Ciência e Tecnologia do Sudão, em Cartum.

Segundo o jornal britânico The Telegraph, o suspeito foi recentemente expulso da Universidade de Coventry, na região central do país, após reprovar o primeiro ano de um curso de contabilidade.

(Com Reuters)