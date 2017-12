Suspeita de fraude faz OEA pedir novas eleições em Honduras

A Organização dos Estados Americanos (OEA) propôs no último domingo a realização de novas eleições presidenciais em Honduras depois que o tribunal eleitoral do país oficializou a vitória do atual presidente Juan Orlando Hernández na votação de 26 de novembro. Segundo o secretário-geral da OEA, Luís Almagro, o processo eleitoral hondurenho não foi democrático.

Hernández, candidato do Partido Nacional (PN) de centro-direita, venceu por 42,95% dos votos contra 41,42% do adversário da Aliança de Oposição contra Ditadura e famoso apresentador de programa do país, Salvador Nasralla.

Inicialmente, o Tribunal Superior Eleitoral anunciou a liderança de Nasralla com metade dos votos apurados. Após 36 horas sem novos anúncios sobre a apuração, Hernández foi dado como vencedor com a pequena diferença de 1,53 ponto percentual.

O secretário-geral da OEA afirmou que o processo eleitoral apresentou irregularidades e deficiências que permitem classificá-lo como “de qualidade técnica muito baixa e carente de integridade”, e por isso propôs uma nova votação. “O único caminho possível para que o vencedor seja o povo de Honduras é uma nova convocação de eleições gerais”, disse.

Nasralla rejeitou a decisão do tribunal e disse que viajará a Washington para se reunir com Almagro e autoridades dos Estados Unidos “em busca de uma resposta internacional que ajude a encerrar a crise” política em Honduras. “Está claro que houve fraude antes, durante e depois das eleições. Sabemos que ganhamos estas eleições”, disse em um vídeo publicado em sua página de Facebook.

Mais cedo, o chefe da missão de observação eleitoral da OEA em Honduras, Jorge Tuto Quiroga, afirmou que não poderia confirmar uma manipulação intencional do resultado. “A missão não conseguiu confirmar que o Siede (sistema de apuração e divulgação eleitoral) foi manipulado com dolo, mas se pode afirmar que não contou com as robustas medidas de segurança necessárias para garantir sua integridade, e que por isso sua segurança foi violada”, afirmou.

Desde que foi divulgado o resultado das eleições diversos protestos se espalharam pelo país. De acordo com a Comissão Nacional de Direitos Humanos de Honduras, dezesseis pessoas morreram nos protestos, incluindo dois policiais, além de 1.600 que ficaram feridas.

(com Reuters)