Surto de gripe atinge base aérea dos EUA após governo Trump suspender exigência de vacina

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Um surto de gripe atingiu a Base Aérea de Lackland, EUA, resultando em mais de 222 casos e uma morte. O incidente ocorre dois meses após a derrubada da obrigatoriedade da vacina contra a gripe para militares, com apenas 40% aderindo à imunização. A decisão foi tomada pelo secretário de Defesa Pete Hegseth.

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Dois meses após o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, liberar os militares da obrigatoriedade de se vacinar contra a gripe, mais de 222 soldados contraíram a doença e pelo menos um morreu na Base Aérea de Lackland, no Texas. O surto afetou a 37ª Ala de Treinamento em Lackland nas últimas três semanas. Todos os anos, mais de 36.000 recrutas passam pela unidade.

O deputado Joaquin Castro disse na última sexta-feira, 19, que a Força Aérea dos EUA informou seu gabinete que o número de casos havia chegado a 222 no dia anterior, 62 a mais do que o número registrado no início da semana. Um porta-voz da Força Aérea se recusou a comentar sobre quantos funcionários contraíram gripe, dizendo apenas que os médicos continuam a “monitorar e avaliar a situação”.

Em abril, Hegseth anunciou que o Pentágono não exigiria mais que os ⁠membros das Forças Armadas dos EUA ‌tomem a vacina contra a gripe. Após a nova regra entrar em vigor, apenas 40% dos militares optaram pelo imunizante. A vacinação contra a gripe era obrigatória para os militares americanos desde 1945, devido à alta probabilidade de contágio nos alojamentos comunitários.



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“Estamos aproveitando este momento para descartar quaisquer obrigatoriedades absurdas e exageradas que apenas enfraquecem nossas capacidades de combate. Nesse caso, isso inclui a vacina universal contra a gripe e a obrigatoriedade por ⁠trás ‌dela”, disse o secretário de Defesa em um vídeo publicado no ⁠X, antigo Twitter.

A decisão ocorreu em ​um momento em que o governo do presidente americano, Donald Trump, se movimentava para reduzir as recomendações federais de vacinas, incluindo para crianças. Desde que retornou à Casa Branca no ano passado, o republicano tem adotado medidas controversas, incluindo a nomeação do antivacina Robert F. Kennedy Jr. para o comando do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos (HHS, na sigla em inglês).