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Surto de gripe atinge base aérea dos EUA após governo Trump suspender exigência de vacina

Mais de 222 soldados contraíram a doença e um morreu na Base Aérea de Lackland, no Texas

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 12h56 | Atualizado em 23 jun 2026, 13h22
Uniforme de soldados dos EUA.
Uniforme de soldados dos EUA.  (-/Getty Images)
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Surto de gripe atinge base aérea dos EUA após governo Trump suspender exigência de vacina Priorize VEJA no Google

Dois meses após o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, liberar os militares da obrigatoriedade de se vacinar contra a gripe, mais de 222 soldados contraíram a doença e pelo menos um morreu na Base Aérea de Lackland, no Texas. O surto afetou a 37ª Ala de Treinamento em Lackland nas últimas três semanas. Todos os anos, mais de 36.000 recrutas passam pela unidade.

O deputado Joaquin Castro disse na última sexta-feira, 19, que a Força Aérea dos EUA informou seu gabinete que o número de casos havia chegado a 222 no dia anterior, 62 a mais do que o número registrado no início da semana. Um porta-voz da Força Aérea se recusou a comentar sobre quantos funcionários contraíram gripe, dizendo apenas que os médicos continuam a “monitorar e avaliar a situação”.

Em abril, Hegseth anunciou que o Pentágono não exigiria mais que os ⁠membros das Forças Armadas dos EUA ‌tomem a vacina contra a gripe. Após a nova regra entrar em vigor, apenas 40% dos militares optaram pelo imunizante. A vacinação contra a gripe era obrigatória para os militares americanos desde 1945, devido à alta probabilidade de contágio nos alojamentos comunitários.

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“Estamos aproveitando este momento para descartar quaisquer obrigatoriedades absurdas e exageradas que apenas enfraquecem nossas capacidades de combate. Nesse caso, isso inclui a vacina universal contra a gripe e a obrigatoriedade por ⁠trás ‌dela”, disse o secretário de Defesa em um vídeo publicado no ⁠X, antigo Twitter.

A decisão ocorreu em ​um momento em que o governo do presidente americano, Donald Trump, se movimentava para reduzir as recomendações federais de vacinas, incluindo para crianças. Desde que retornou à Casa Branca no ano passado, o republicano tem adotado medidas controversas, incluindo a nomeação do antivacina Robert F. Kennedy Jr. para o comando do  Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos (HHS, na sigla em inglês).

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