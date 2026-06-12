Surto de ebola se espalha para campo de refugiados que abriga 30 mil pessoas no Congo

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O Acnur confirmou as primeiras mortes por ebola no campo de Kpangba, na República Democrática do Congo. Duas mulheres faleceram, expondo falhas no controle e a desconfiança da população, que atacou equipes da OMS. O surto se espalha e enfrenta desafios como a falta de vacina para a rara variante Bundibugyo.

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O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) confirmou nesta quinta-feira, 11, as primeiras mortes relacionadas ao vírus ebola no campo de Kpangba, que abriga cerca de 30 mil pessoas deslocadas no leste da República Democrática do Congo.

As vítimas são uma mulher de 60 anos e sua filha, ambas diagnosticadas com ebola após a morte. Segundo um relatório do Ministério da Saúde congolês, a mulher havia testado positivo para a doença em 30 de maio, mas deixou a quarentena antes de ser localizada pelas equipes de vigilância. Ela morreu no dia seguinte, e a filha faleceu em 1º de junho.

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As autoridades identificaram ao menos oito contatos próximos da mulher infectada, elevando o risco de novos casos.

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Após a descoberta dos corpos, moradores chegaram a atirar pedras contra veículos da Organização Mundial da Saúde (OMS) quando as equipes tentaram se aproximar da área, de acordo com trabalhadores humanitários. A desconfiança em relação às autoridades sanitárias tem dificultado o controle do surto da doença no país, com relatos de enterros realizados sem seguir os protocolos de segurança.

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O vírus ebola já se espalhou por três províncias do Congo desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou uma emergência de saúde pública de interesse internacional no país em 17 de maio. Foram registrados 676 casos e 136 mortes no país até esta sexta-feira. A doença também ultrapassou a fronteira e chegou a Uganda, onde 19 infecções já foram registradas.

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O atual surto é provocado pela rara variante Bundibugyo do ebola, para a qual ainda não existe vacina ou tratamento aprovado. Especialistas afirmam que a circulação do vírus passou despercebida durante semanas, o que tem dificultado os esforços de contenção.