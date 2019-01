Surto de ebola na República Democrática do Congo passa de 400 mortes

Um surto de ebola, que começou em 1° de agosto do ano passado, resiste na República Democrática do Congo (RDC). São 663 casos confirmados e 407 mortes possivelmente atribuídas à doença viral, segundo balanço do Ministério da Saúde congolês divulgado na quarta-feira 16.

Outras 123 pessoas, que médicos suspeitam ter contraído ebola, estão sob investigação. O Ministério também detalhou que 237 pacientes se recuperaram da doença, conhecida por sua agressividade.

A ebola tem sintomas como febre, fortes dores de cabeça e hemorragia em casos extremos, e mata uma média de metade dos que são infectados. O último surto na RDC teve uma taxa de letalidade de 60%.

A atual epidemia é a segunda maior e mais letal da história, abaixo apenas da que atingiu a África Ocidental em 2014, quando a doença matou mais de 11.000 pessoas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Recentemente, em suas contas do Twitter, o Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, e o Dr. Peter Salama, diretor-geral do setor de Respostas de Emergência, comentaram os “vários” desafios do novo surto.

Salama disse acreditar que a situação atual “é composta por diversos focos com problemas distintos”, com a província de North Kivu como epicentro da crise e casos adicionais acontecendo na província vizinha de Ituri, de acordo com a Organização. As duas regiões estão entre as mais populosas da nação e fazem divisa com Uganda, Ruanda e Sudão do Sul.

The #Ebola outbreak in #DRC is really several distinct outbreaks in the different affected areas. This means

(1) interpreting overall epidemiological trends is complex, and

(2) the response has to be adapted to the very different contexts in each area. We can’t ‘cut and paste.’ pic.twitter.com/Ob97mmozu4 — Peter Salama (@PeteSalama) January 15, 2019

Em North Kivu, além da experiência com o novo surto surto de ebola, 50 grupos armados aumentam a tensão dos locais, causando conflitos historicamente violentos, de acordo com a OMS. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que mais de um milhão de refugiados e deslocados internos estão viajando entre os territórios de Kivu e Ituri, movimento que é um risco em potencial para a expansão do vírus.

Os problemas da população local também incluem o alto número de casos de malária.

A ajuda dos congoleses ajuda em alguns obstáculos. Em dezembro, durante protestos contra o novo adiamento das eleições presidenciais, manifestantes vandalizaram unidades de saúde no fim de dezembro. Mas na segunda-feira 14, locais de Rwangoma trabalharam para reparar os danos, usando seus próprios recursos e força de trabalho. Cada morador contribuiu com 500 francos congoleses, cerca de um terço de um dólar americano.

Além disso, o Ministério da Saúde lançou testes com tratamentos experimentais contra a ebola. 248 pacientes receberam uma das quatro novas drogas a partir de 1° de janeiro, de acordo com a OMS. Outras 60.715 foram vacinadas desde o começo de agosto.