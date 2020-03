Suprimento médico de NY se esgota em uma semana, diz prefeito

Prefeito de Nova York, Bill de Blasio afirmou neste domingo (29) que a cidade tem suprimento médico para atender os pacientes vítimas do coronavírus somente até o final desta semana.

A escassez já afeta, inclusive, itens de proteção individual dos médicos, como máscaras.

“Nossos estoques são suficientes até, no máxmo, uma semana. No caso dos ventiladores, pior ainda. Precisaremos de centenas a mais muito rapidamente”, disse, em entrevista à imprensa realizada na tarde deste domingo.

De Blasio aproveitou a entrevista para pedir que o presidente Donald Trump envie mais enfermeiros e médicos militares de todo o país.

“Nossos profissionais de saúde da linha de frente estão dando tudo de si, estão em perigo. E, vocês sabem, precisamos obter alívio para eles. Precisamos obter apoio e proteção, mas também alívio. Eles não conseguem acompanhar esse ritmo”, disse.

Também neste domingo, o governador do estado de Nova Yor, Andrew Cuomo, disse que o número total de casos chegou a 59.513, um aumento de quase 7.200 com relação ao dia anterior.

Mais da metade, 33.768, estão na cidade de Nova York.

O número de mortes no estado foi de 965, um aumento de 237 em relação ao dia anterior. Trata-se do maior aumento em um dia desde o início do surto.

Cerca de 8.500 pessoas estão hospitalizadas, um aumento de 16% de sábado para o domingo. Desses, 2.037 estão em unidades de terapia intensiva.