Supremo dos EUA dá duas importantes vitórias a Trump e seu projeto de deportações em massa

A Suprema Corte dos Estados Unidos concedeu nesta quinta-feira, 26, duas importantes vitórias ao governo do presidente Donald Trump em sua agenda de deportações em massa. Por uma maioria de 6 votos a 3, o tribunal autorizou a retirada do status humanitário de milhares de imigrantes haitianos e sírios, e abriu caminho para a retomada de uma política que limita o acesso ao asilo na fronteira com o México.

No primeiro caso, a corte permitiu que o Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) encerre o chamado Status de Proteção Temporária (TPS) para cerca de 350 mil haitianos e 6 mil sírios. Criado pelo Congresso em 1990, o programa concedia status legal temporário a pessoas cujos países de origem fossem considerados inseguros devido a guerras, desastres naturais ou outras crises.

Críticos da decisão argumentaram que declarações feitas por Trump durante a campanha presidencial de 2024 evidenciariam preconceito contra haitianos. Na ocasião, o republicano divulgou alegações falsas de que imigrantes do país caribenho estariam sequestrando e comendo animais domésticos.

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