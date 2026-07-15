🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Mundo

Supremo de Israel suspende lei que proíbe prisão de ultraortodoxos que não cumprem serviço militar

Decisão foi tomada após líderes da oposição recorrerem contra a medida, que havia sido aprovada no dia anterior

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 17h20 | Atualizado em 16 jul 2026, 14h53
Judeus ultraortodoxos.
Judeus ultraortodoxos. (Wojciech Grabowski/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
Continua após publicidade
Supremo de Israel suspende lei que proíbe prisão de ultraortodoxos que não cumprem serviço militar Priorizar nos meus resultados Google

A Suprema Corte de Israel suspendeu, nesta quarta-feira, 15, uma lei aprovada na véspera que proíbe a prisão de homens ultraortodoxos que não cumprirem o serviço militar obrigatório.

A decisão foi tomada após líderes da oposição, entre eles Yair Lapid e Avigdor Liberman, recorrerem contra a medida. De acordo com a Suprema Corte, a lei foi suspensa porque beneficiava apenas um grupo específico da população.

Na terça-feira, o Knesset, o Parlamento israelense, aprovou o projeto por 58 votos a favor e 54 contra. O resultado provocou críticas em meio à escassez de soldados enfrentada pelas Forças Armadas israelenses, enquanto o país segue envolvido em diferentes conflitos, incluindo a guerra no Irã.

Continua após a publicidade

A lei determinava que, até 30 de novembro deste ano, estaria proibida a prisão de estudantes de escolas religiosas em idade de alistamento que evitassem o serviço militar.

Siga
Continua após a publicidade

Os judeus ultraortodoxos foram isentos do recrutamento em 1948, logo após a fundação do Estado de Israel, com o objetivo de preservar tradições religiosas ameaçadas após o Holocausto. A comunidade argumenta que o alistamento obrigatório afastaria os jovens dos estudos religiosos e colocaria em risco seu modo de vida e seus costumes.

Continua após a publicidade

Nos últimos anos, porém, aumentaram as pressões pelo fim desse tratamento diferenciado. A própria Suprema Corte já se manifestou diversas vezes contra a isenção e, em 2024, determinou que o governo convocasse homens ultraortodoxos para o serviço militar.

Publicidade
TAGS:
Exército
Israel
judeus
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).