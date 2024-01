Suprema Corte dos EUA vai analisar recurso de Trump contra inelegibilidade

A Suprema Corte dos Estados Unidos aceitou nesta sexta-feira, 5, analisar o recurso do ex-presidente Donald Trump contra a decisão da Suprema Corte do Colorado que o desqualificou da votação primária republicana do estado por insurreição. A análise do caso está marcada para o dia 8 de fevereiro.

Enquanto a decisão da Corte máxima do país não vem, o nome de Trump continuará nas cédulas no Colorado. Se a Suprema Corte considerar o republicano inelegível, os votos que ele tiver recebido não serão contabilizados.

O Colorado desqualificou Trump das primárias por envolvimento na invasão ao Capitólio, em janeiro de 2021. A decisão de 19 de dezembro baseia-se na cláusula de insurreição da 14ª Emenda Constitucional Americana, que proíbe qualquer pessoa do Congresso, do exército e de governos federais e estaduais de violarem a Constituição por meio de rebeliões.

Trump seria, então, passível de punição pelas tentativas de anular os resultados das eleições de 2020, que alçaram o democrata Joe Biden à Casa Branca, ao instigar uma invasão ao Capitólio, sede do poder Legislativo americano.

Apelação no Maine

Na noite de terça-feira, Trump também apelou ao Tribunal Superior de Kennebec, no Maine, para anular a decisão que o proíbe de participar das primárias no estado neste ano. No texto de 11 páginas apresentado à corte, o republicano chamou a secretária de Estado do Maine, Shenna Bellows, de “tendenciosa” e a acusa de “preconceito” devido a sua filiação ao Partido Democrata.

A audiência pública comandada por Bellows foi pautada na queixa de eleitores do Maine sobre a nomeação de Trump à corrida presidencial deste ano. Eles alegam que o ex-presidente deveria ser impedido de concorrer ao cargo pela sua participação no ataque “antidemocrático” de 6 de janeiro de 2021, no qual seus apoiadores ocuparam e vandalizaram o Capitólio. Na ocasião, cinco pessoas foram mortas, incluindo um policial atingido com extintor de incêndio na cabeça.