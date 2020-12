Supermercados do Reino Unido planejam operação aérea por comida

Supermercados do Reino Unido planejam uma operação aérea para evitar o desabastecimento de frutas, legumes e verduras nas prateleiras do país. A ideia é realizar as importações através de aviões já na próxima semana.

O problema ganhou contornos impressionantes após a França fechar sua fronteira para evitar a disseminação de uma nova cepa do coronavírus descoberta na Inglaterra.

O presidente francês, Emmanuel Macron, já reabriu a passagem. Mas, mesmo assim, caminhões de carga estão paralisados na região de Kent, onde se localizam as principais ligações com os sistemas ferroviários e de balsas.

Segundo informações divulgadas pelo jornal “The Guardian” nesta quarta-feira 23, uma das principais cadeias de supermercados do país, que pediu para não ser identificada, já iniciou a operação. Os alimentos estão sendo trazidos, sobretudo, da África e da Espanha.

Também nesta quarta-feira, a companhia aérea Lufthansa entregou 80 toneladas de alimentos no aeroporto de Doncaster, a 230 quilômetros de Londres.

Sindicatos do setor de transporte de carga alertaram para a interrupção no fornecimento de uma série de suprimentos após o Natal.

O problema pode se agravar em janeiro, quando entra em vigor o Brexit. Até o momento, Reino Unido e União Europeia não acertaram um acordo comercial.