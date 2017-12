Sudão libera mulheres detidas por usar roupas “escandalosas”

Um tribunal do Sudão declarou neste domingo a inocência de 24 mulheres, entre elas duas sul-sudanesas, detidas na quinta-feira passada estarem usando “peças (de roupa) escandalosas” numa festa realizada num salão particular no leste de Cartum, capital do país.

De acordo com o policial Mohammed al Samani, o juiz não viu o ato como um crime e liberou as mulheres. Elas ficarem quatro dias presas por usarem saias qualificadas como “curtas” e calças muito apertadas.

O tribunal determinou uma multa de 10 mil libras sudanesas (cerca de 1.300 reais) à organizadora da festa por fornecer “informações falsas” às autoridades para conseguir permissão para a realização do evento e outra de 5 mil libras sudanesas (R$ 650) ao dono da banda que tocou no dia. A festa foi promovido nas redes sociais por uma sul-sudanesa dedicada à indústria da moda.

O caso fez com que ativistas pedissem ao governo sudanês a anulação da lei que criminaliza o uso de roupas curtas.

